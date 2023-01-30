Спорт

Городской СуперСпецучасток «Кубок Княгини Ольги» поборется за звание «Лучшее событие года»

Городской СуперСпецучасток «Кубок Княгини Ольги» в рамках 3-го этапа Чемпионата России, 1-го этапа Чемпионата республики Беларусь, 2-го этапа Кубка Содружества «Трофей Александра Невского - Ралли Псков 2022» Псковского региона поборется за звание «Лучшее событие года».Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Фото: Федерация автомобильного спорта Псковской области

Федерацией автомобильного спорта Псковской области была подана заявка на участие в конкурсном отборе «Топ-50 лучших событий года» по версии Национального календаря событий EventsInRussia.com Псковского региона. На участие в проекте было направлено событие: Городской СуперСпецучасток «Кубок Княгини Ольги» в рамках 3-го этапа Чемпионата России, 1-го этапа Чемпионата республики Беларусь, 2-го этапа Кубка Содружества «Трофей Александра Невского» - Ралли Псков 2022».

Одновременно с народным голосованием по ряду критериев события оценят члены жюри. Эксперты обратят внимание на оригинальность, уникальность, масштабность, устойчивость проведения, массовость, медиаактивность, состояние инфраструктуры и т.д.

Всего на соискание статуса «ТОП-50 лучших событий» в этом году подано более 1000 проектов из 70 регионов страны. Конкурс выявит наиболее успешные проекты в области событийного туризма, позволит повысить интерес к регионам со стороны турбизнеса и путешественников. События-обладатели статуса Лучшее событие года будут объявлены после 20 февраля.