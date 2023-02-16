Спорт

Лыжную базу в Корытово ждет грандиозная реконструкция – инвестор

Лыжную базу «Сосенка» в Корытовском лесопарке ждет грандиозная реконструкция. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил бизнесмен Денис Быченков.

«База работает с нового года. Планы у нас грандиозные, планируем благоустроить весь лесопарк, начиная от реки Великой и до границ города Пскова. Эти планы на несколько лет. Также будет реконструировано и само здание базы, будут сделаны пешеходные маршруты, будет очищен лес и проведено освещение», - рассказал бизнесмен.

Он отметил, что эти планы будут реализовываться постепенно, но лыжная база уже пользуется большой популярностью среди жителей Пскова. По его словам, псковичи обрадованы появлением возможности покататься на лыжах.

«Мы сделали бесплатный прокат лыж для пенсионеров, которые могут кататься хоть каждый день и весь день. Также появилась возможность брать детские лыжи, так как многие приезжают с детьми», - поделился бизнесмен.

По его словам, в хорошую погоду, когда есть снег, на базе очень много людей. «Конечно, я рад, что смог дать людям такую возможность. Думаю, в следующем году разовьемся очень сильно. Также планируем сделать лыжные секции для детей на лыжной базе, также сделаем дополнительные активности для родителей и детей», - добавил Денис Быченков.