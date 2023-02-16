Спорт

Великолукские футболисты заняли второе место на турнире за Кубок полпреда президента в СЗФО

Великолукские футболисты заняли второе место на турнире за Кубок полпреда президента в СЗФО. Финал Кубка разыграли сегодня, 20 февраля.

Фото: медиа-служба ОФФ «Северо-Запад»

Футбольный клуб «Луки-Энергия» проиграл в финале петербургскому «Динамо» со счетом 1:2. В итоге команда заняла второе место.

Команда «Псков» проиграла со счетом 1:2 клубу «Ядро» и заняла шестое место.

Напомним, традиционный зимний турнир в Санкт-Петербурге проводится с 2000 года. Интересно, что победителем самого первого розыгрыша стал любительский клуб «Светогорец» (Ленинградская область), в составе которого забивал голы 17-летний Александр Кержаков, ставший затем лучшим бомбардиром российского футбола и обладателем многих престижных трофеев.

Псковские футболисты регулярно участвуют в этих соревнованиях. Специально для турнира создан кубок, который будет вручаться команде-победительнице. Трофей, изготовленный из металла и пластика, весит более 3 килограммов. На верхней части диаметром 40 сантиметров расположены гербы всех субъектов РФ из Северо-Западного федерального округа.