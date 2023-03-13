Десять волейболисток «Бригантины» вошли в сборную Пскова на чемпионате региона

Чемпионат Псковской области по волейболу среди женских команд прошел в областном центре с 10 по 12 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».
Фото здесь и далее: спортшкола «Бригантина»
В соревнованиях приняли участие спортсменки из Пскова, Великих Лук, Псковского района, Плюссы, Пустошки и Себежа. Места распределились следующим образом:
- 1 место — Псков,
- 2 место — Себеж,
- 3 место — Псковский район,
- 4 место — Великие Луки,
- 5-6 место — Пустошка/ Плюсса.
Лучшим игроком команды Пскова стала Наталья Малиновская. Состав команды:
- Наталья Малиновская
- Татьяна Семилетова
- Эльмира Ардубанова
- Мария Васильева
- Виктория Шпакова (воспитанница СШ «Бригантина»)
- Виктория Петрова (воспитанница СШ «Бригантина»)
- Виктория Прокофьева (воспитанница СШ «Бригантина»)
- Елизавета Арсентьева (воспитанница СШ «Бригантина»)
- Наталья Тарасова (воспитанница СШ «Бригантина»)
- Мария Громова (выпускница «Бригантины»)
- Анна Ухова (выпускница «Бригантины»)
- Олеся Алексеева (выпускница «Бригантины»)
- Елизавета Пронина (выпускница «Бригантины»)
- Дарья Матиеску (выпускница «Бригантины»).
Команду к соревнованиям готовили Геннадий Логунов и Анжела Цветкова.