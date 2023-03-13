Спорт

Десять волейболисток «Бригантины» вошли в сборную Пскова на чемпионате региона

Чемпионат Псковской области по волейболу среди женских команд прошел в областном центре с 10 по 12 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».

Фото здесь и далее: спортшкола «Бригантина»

В соревнованиях приняли участие спортсменки из Пскова, Великих Лук, Псковского района, Плюссы, Пустошки и Себежа. Места распределились следующим образом:

1 место — Псков,

2 место — Себеж,

3 место — Псковский район,

4 место — Великие Луки,

5-6 место — Пустошка/ Плюсса.

Лучшим игроком команды Пскова стала Наталья Малиновская. Состав команды:

Наталья Малиновская Татьяна Семилетова Эльмира Ардубанова Мария Васильева Виктория Шпакова (воспитанница СШ «Бригантина») Виктория Петрова (воспитанница СШ «Бригантина») Виктория Прокофьева (воспитанница СШ «Бригантина») Елизавета Арсентьева (воспитанница СШ «Бригантина») Наталья Тарасова (воспитанница СШ «Бригантина») Мария Громова (выпускница «Бригантины») Анна Ухова (выпускница «Бригантины») Олеся Алексеева (выпускница «Бригантины») Елизавета Пронина (выпускница «Бригантины») Дарья Матиеску (выпускница «Бригантины»).

Команду к соревнованиям готовили Геннадий Логунов и Анжела Цветкова.