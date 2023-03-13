Спорт

Первый местный пилот заявился на 27-ю встречу воздухоплавателей в Великих Луках

26-летний великолучанин Максим Валуев примет участие в 27-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Пилотом Максим Валуев официально является с 2016 года, его инструктор – знаменитый аэронавт, президент ООО «ФВР» Иван Меняйло. В прошлом году молодой пилот попал в десятку лучших пилотов страны. Также в прошлом спортивном сезоне Максим Валуев занял третье место в 20-м Международном фестивале воздухоплавателей «Небесная ярмарка-2022».

Ранее оргкомитет и дирекция 27-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках получили ещё пять заявок от пилотов. В основном это постоянные участники мероприятия: Георгий Бакулин (Москва), Артём Бондаренко (Калуга), Андрей Чижов (Санкт-Петербург), Наталия Иванова (Пермский край), Дмитрий Неклюдов (Москва).

Напомним, первым о своём участии в 27-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках заявил Дмитрий Жохов (Тула).

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В настоящее время идет активная подготовка к 28-му Чемпионату России по воздухоплавательному спорту и 27-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Мероприятия планируют провести в период с 11 по 17 июня. Уже разработана предварительная программа встречи.

Чемпионат России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах проводится с санкции ООО «Федерация воздухоплавательного спорта России» и в соответствии с единым календарным планом Минспорта России. Чемпионат России по воздухоплаванию является рейтинговым соревнованием для российских пилотов.

Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках является ПАО «Газпром».