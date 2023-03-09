Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Оазис здоровья под Псковом
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
кредит лайфхаки от знающих
Защита для псковских предпринимателей
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
построй дом своей мечты
возможности для рекламы
щедрый март Fjord Plaza
Оплата за ОДН с марта
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
обновленный дизайн-код
Подарки к 23 февраля
 
 
 
ещё Спорт 09.03.2023 14:070 Первый пилот подал заявку на Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках 09.03.2023 14:070 Первый пилот подал заявку на Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках 07.03.2023 20:400 Гдовские спортсмены получили четыре медали на первенстве России по самообороне 07.03.2023 19:110 Гатчинский лыжный марафон пройдет 8 марта 07.03.2023 18:001 Самбист из Пскова стал победителем турнира в Петербурге 07.03.2023 17:530 Псковские футболистки примут участие во всероссийских соревнованиях среди девочек до 14 лет
 
 
 
Самое популярное 05.03.2023 09:000 Еще пятерых погибших в ходе СВО военнослужащих похоронили в Псковской области 03.03.2023 21:462 В Пскове изменится схема дорожного движения на Четырех углах 06.03.2023 19:180 «Снежные блохи» выпали вместе с осадками в Гдовском районе. ВИДЕО 05.03.2023 15:020 Массовое ДТП произошло в псковской Уграде. ФОТО 02.03.2023 09:420 Первый звонок прозвучал в гимназии №29 в Пскове. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Первый пилот подал заявку на Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках

09.03.2023 14:07|ПсковКомментариев: 0

Первый пилот заявился на 28-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту и 27-ю Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Фото: администрация Великих Лук

«Им стал Дмитрий Жохов из Тулы. Именно он открывал список аэронавтов в прошлые годы. Первому участнику предстоящих состязаний 28 лет, при этом он уже является мастером спорта по воздухоплаванию. Кроме того, Дмитрий Жохов также является чемпионом России 2022 года, обладателем Кубка России 2019 года. Кроме того, в копилке пилота третье место в Чемпионате Мира», – отметили в администрации.

Организаторами Чемпионата выступают Федерация воздухоплавательного спорта России, правительство Псковской области, муниципалитет города Великие Луки, полномочным представителем которых является Федерация воздухоплавательного спорта Псковской области. Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках на протяжении многих лет является ПАО «Газпром».

Ранее сообщалось, что фестиваль воздухоплавания планируют провести в период с 11 по 17 июня.

Теги: #воздухоплавание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы уехать из Псковской области ради высокого заработка?
В опросе приняло участие 112 человек
09.03.2023, 15:340 Научная конференция в честь 80-летия освобождения Великих Лук пройдет 13 апреля 09.03.2023, 15:270 Запрет на видеосъёмку во время уроков поможет ученикам сосредоточиться – Ольга Федорова 09.03.2023, 15:220 Еще одного безнадзорного пса удалось отловить в Дно. ФОТО 09.03.2023, 15:191 В Эстонии планируют закрыть доступ к российским телеканалам в Сети
09.03.2023, 15:170 Итоги первого городского конкурса проектов ТОСов подвели в Пскове 09.03.2023, 15:110 Родителям старшеклассников в Пскове предложат поменяться с ними местами 09.03.2023, 15:032 Единоросс подал документы на регистрацию кандидатом на выборы главы Пустошкинского района 09.03.2023, 14:491 Бесплатный концерт ко дню рождения Римского-Корсакова состоится в музее-усадьбе Вечаша
09.03.2023, 14:420 Объем вывезенного за зиму с улиц Завеличья и Запсковья снега назвали дорожники 09.03.2023, 14:410 Сбербанк предоставил финансовые результаты за два месяца 2023 года по РПБУ 09.03.2023, 14:340 Кабельно-проводниковую продукцию начнут производить под Псковом 09.03.2023, 14:280 Пскович расплатился за покупку продуктов купюрой «банка приколов»
09.03.2023, 14:261 «Единая Россия» собирается повысить уровень кооперации с Трудовой партией КНДР 09.03.2023, 14:170 Несколько великолукских деревень останутся без электроэнергии из-за ремонта 09.03.2023, 14:090 130% от нормы осадков выпало в Псковской области в первую декаду марта 09.03.2023, 14:070 Первый пилот подал заявку на Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках
09.03.2023, 14:040 «Сообразим на троих»: 70 лет без Сталина, переформатирование политической системы и перспективы «Яблока». ВИДЕО 09.03.2023, 14:000 Трех подозреваемых в суши-терроризме арестовали в Японии 09.03.2023, 13:540 В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой 09.03.2023, 13:490 Блогер Илья Варламов пошутил о получении гражданства Туркменистана
09.03.2023, 13:400 Туманность Розетка попала в объектив псковского астронома-любителя 09.03.2023, 13:300 Синоптик объяснила резкий перепад температур в Псковской области 09.03.2023, 13:250 «Беседка»: Солистка ансамбля «Псков» Елена Федина о 20-летии творческой деятельности. ВИДЕО 09.03.2023, 13:120 Новый магазин дверей открылся в «Стройбазе на Алмазной» в Пскове
09.03.2023, 13:070 Линейку отечественных операционных систем в облаке предложил бизнесменам МегаФон 09.03.2023, 13:010 Ограничения ввели в великолукской деревне из-за бешеной енотовидной собаки 09.03.2023, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 09.03.2023, 12:530 Сбербанк сообщил о возможности возврата к выплате дивидендов
09.03.2023, 12:470 Как заботиться о своём голосе, рассказала солистка ансамбля русской музыки «Псков» 09.03.2023, 12:450 Морозы до 20 градусов прогнозируют в Псковской области 10 марта 09.03.2023, 12:440 И снова в грязи 09.03.2023, 12:350 Клиенты ВТБ увеличили объем переводов в дружественные страны на 15%
09.03.2023, 12:240 «Сообразим на троих»: 70 лет без Сталина, переформатирование политической системы и перспективы «Яблока» 09.03.2023, 12:220 Два льва умерли от COVID-19 в Японии 09.03.2023, 12:160 Псковичей приглашают на службу в пограничное управление ФСБ 09.03.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с солисткой ансамбля русской музыки «Псков» Еленой Фединой
09.03.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 9 марта 09.03.2023, 11:510 Началось выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России» 09.03.2023, 11:470 Весенний призыв-2023: что нужно знать? 09.03.2023, 11:380 Пскович решил украсть еду в Международный женский день и попался росгвардейцам
09.03.2023, 11:341 Шесть человек пострадали при взрыве газа в Чите 09.03.2023, 11:320 Сенат Франции проголосовал за повышение пенсионного возраста 09.03.2023, 11:170 Система «зелёных коридоров» для мобилизованных появится в России 09.03.2023, 11:110 Чистая прибыль Сбера за 2022 год по МСФО составила 270,5 млрд рублей
09.03.2023, 11:030 Пять человек пострадали из-за применения взрывного устройства на Ставрополье 09.03.2023, 11:010 Псковичей приглашают принять участие в акции «Рисуем Победу» 09.03.2023, 10:461 Три кита псковского дизайн-кода 09.03.2023, 10:430 Улицу Железнодорожную отремонтируют в Дно
09.03.2023, 10:380 Пустошкинская ТИК зарегистрировала первого кандидата на выборы главы района 09.03.2023, 10:350 Псковские росгвардейцы примут участие в выставке «Экспотехностраж» в Петербурге 09.03.2023, 10:290 Браконьеры убили двух беременных косуль в Себежском районе 09.03.2023, 10:180 В результате взрыва газа в Чите пострадавших нет - МЧС
09.03.2023, 10:173 Действующую студию маникюра и педикюра продают в Пскове за 700 тысяч рублей 09.03.2023, 10:130 Запрет видеосъемки на уроках одобряют 80% учителей - опрос 09.03.2023, 10:000 «Беседка»: Солистка ансамбля «Псков» Елена Федина о 20-летии творческой деятельности 09.03.2023, 09:450 Иностранец получил множественные переломы при наезде фуры в Великолукском районе
09.03.2023, 09:380 Псковички рассказали, как их удивляли 8 марта: ТОП-5 незабываемых поздравлений 09.03.2023, 09:370 В жилом доме в Забайкалье взорвался газ 09.03.2023, 09:300 Дорожная авария затрудняет движение на улице Маргелова в Пскове 09.03.2023, 09:260 Поставки в Россию «серых» смартфонов практически прекратились
09.03.2023, 09:150 Законопроект о запрете травли учителей внесли в Госдуму 09.03.2023, 09:100 Автомобиль Hyundai подожгли в Невеле 09.03.2023, 09:010 Производство алкоголя увеличилось в России 09.03.2023, 08:491 Дома российских чиновников-коррупционеров предложили выставлять на аукцион
09.03.2023, 08:381 Псковская область оказалась на 9 месте в СЗФО по динамике роста зарплат 09.03.2023, 08:260 Участникам спецоперации полностью отменят пени за неуплату ЖКУ 09.03.2023, 08:120 «Весьма ленивые барышни»: спасатели рассказали о жизни псковских медвежат 09.03.2023, 07:540 Всемирный день почки отмечают 9 марта
09.03.2023, 07:342 Минстрой оценил дефицит кадров в строительстве и ЖКХ в 260 тысяч человек 09.03.2023, 07:170 Помогающие сжигать жир продукты перечислила врач 09.03.2023, 06:480 О семи нерабочих днях на майские праздники напомнили россиянам 08.03.2023, 22:280 «Не смог устоять»: дновец убил краснокнижную косулю в Новгородской области
08.03.2023, 22:000 Продажи чипов в мире упали почти на 20% 08.03.2023, 21:301 Искусственный интеллект будет досматривать пассажиров в аэропорту Хельсинки 08.03.2023, 21:060 Названы результаты 30-дневного употребления воды с лимоном 08.03.2023, 20:460 В работе сервисов «Яндекс.Еда» и Delivery Club произошел сбой
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru