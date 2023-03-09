Спорт

Первый пилот подал заявку на Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках

Первый пилот заявился на 28-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту и 27-ю Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Фото: администрация Великих Лук

«Им стал Дмитрий Жохов из Тулы. Именно он открывал список аэронавтов в прошлые годы. Первому участнику предстоящих состязаний 28 лет, при этом он уже является мастером спорта по воздухоплаванию. Кроме того, Дмитрий Жохов также является чемпионом России 2022 года, обладателем Кубка России 2019 года. Кроме того, в копилке пилота третье место в Чемпионате Мира», – отметили в администрации.

Организаторами Чемпионата выступают Федерация воздухоплавательного спорта России, правительство Псковской области, муниципалитет города Великие Луки, полномочным представителем которых является Федерация воздухоплавательного спорта Псковской области. Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках на протяжении многих лет является ПАО «Газпром».

Ранее сообщалось, что фестиваль воздухоплавания планируют провести в период с 11 по 17 июня.