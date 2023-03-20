Спорт

Псковские дзюдоисты стали призерами Кубка губернатора Петербурга

Псковские спортсмены стали призерами Всероссийских соревнований по дзюдо «Кубок губернатора Санкт-Петербурга», мероприятие состоялось в рамках санкт-петербургской лиги дзюдо «Аврора» 18 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе единоборств «Спортивное единство».

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Спортивное единство»

Турнир собрал более 1200 спортсменов и стал одним из самых многочисленных турниров Северо-Западного федерального округа.

Первый день соревнований принёс в копилку спортсменов клуба «Спортивное единство» 2 медали, из завоевали Егор Мельник (весовая категория 55 кг) - 2 место и Матвей Степанов (55 кг) - 3 место.

В весовой категории до 55 кг боролись за место на пьедестале 60 участников. Псковские спортсмены показали упорную борьбу, уступив лишь победителю турнира.

«Поздравляем спортсменов и тренеров В. Н. Елькина, А. Г. Тимофеева и П. Н. Фалилеева с блестящим результатом», - добавили в клубе единоборств.

Сразу после турнира спортсмены клуба единоборств «Спортивное единство» Никита Рендаков, Матвей Степанов и Егор Мельник отправились в составе команды СЗФО на учебно-тренировочный сбор и первенство России по дзюдо до 15 лет, которые пройдут в городе Полярные Зори (Мурманская область) с 19 марта по 2 апреля.

«Пожелаем нашим ребятам удачи на первенстве страны», - заключили в клубе.