II тур чемпионата России по хоккею на траве пройдет в Пскове 4-6 сентября

Международные соревнования «Кубок наций» по хоккею на траве стартовали в Казани с участием сборных России, Беларуси, Пакистана и Узбекистана. Следующие крупные турниры пройдут в Пскове 4-6 сентября, сообщил депутат Псковской городской Думы по округу №3, президент Федерации хоккея на траве России Антон Мороз в своем канале в Max.

Фото здесь и далее: канал Антона Мороза в Max

Антон Мороз отметил, что в торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов, исполнительный директор Федерации хоккея на траве РТ Салават Гайсин, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова, главный тренер и директор хоккейного клуба «Самарканд-Сити» Лутфилло Исамидинов, а также руководитель комитета проведения соревнований ФХТР Сергей Смирнов.

Президент Федерации хоккея на траве поприветствовал участников соревнований. «Казань — одна из главных спортивных столиц нашей великой страны. Особую признательность выражаю за то, что сегодня сообщество любителей хоккея на траве вновь собралось дружной компанией на традиционном турнире "Кубок наций" 2026 года. Уверен, что соревновательные дни станут настоящим спортивным праздником. Пусть каждый матч подарит бескомпромиссную, честную борьбу, а победа достанется сильнейшему — и сегодня, и во всех будущих стартах! Отдельно благодарю наших иностранных гостей за то, что приняли приглашение и посетили Россию!» - заявил он.

В женском турнире сразятся четыре сборные: Беларуси, Беларуси U21, России и России U21. Команды сыграют по системе плей-офф. Матчи за призовые места состоятся 1 сентября.

В мужских соревнованиях примут участие шесть команд: основные и молодежные сборные России и Беларуси, сборная Пакистана и команда «Самарканд-Сити» из Узбекистана. Матчи круговой системы и набранные командами очки определят итоговые места. Каждая из команд проведет пять матчей со своими соперниками.

Антон Мороз также сообщил, что следующие крупные соревнования пройдут на Псковской земле: II тур чемпионата России состоится в Пскове 4-6 сентября.