Спорт

Чемпионат СЗФО по смешанному боевому единоборству прошел в Великих Луках

Чемпионат и первенство СЗФО по смешанному боевому единоборству (ММА) среди юношей, юниоров и мужчин прошел в Великих Луках. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество – Псковская область».

Фото здесь и далее: «Отечество – Псковская область»

В соревнованиях принимали участие 123 спортсмена из Вологодской, Псковской, Калининградской, Ленинградской, Архангельской, Мурманской областей, Республики Карелия.

Результаты воспитанников СШОР «Экспресс», спортсменов КСЕ «Отечество - Псковская область», «Центр ММА»-Великие Луки.

Юниоры 2003-2005 годов рождения:

Осман Мустафаев (70,3 кг), тренер А. В. Тимофеев - третье место;

Мухаммед Али Заманов(83,9 кг) тренер А. В. Тимофеев - второе место.

Юноши 2006-2007 годов рождения:

Кирилл Щелкунов ( 52 кг), тренер А. В. Ткаченко, П. Н. Ершов - первое место;

Никита Сысоев ( 57 кг), тренер А. В. Ткаченко, П. Н. Ершов - третье место;

Данила Никулин ( 61,2 кг), тренер А. В. Ткаченко, П. Н. Ершов - второе место;

Вадим Никифоров 65,8 кг), тренер А. В. Ткаченко, П. Н. Ершов - третье место;

Максим Ширинов ( 70,3 кг), тренер А. В. Тимофеев - первое место;

Дмитрий Самугин ( 93 кг), тренер А. В. Тимофеев - первое место.

Юноши 2008-2009 годов рождения:

Николай Николаев ( 57 кг), тренер А. В. Ткаченко, П. Н. Ершов - первое место;

Арсений Филиппов (57 кг ), тренер А. В. Тимофеев - третье место;

Артём Стрелков Артём (73 кг), тренер А. В. Тимофеев - первое место.

Среди мужчин:

Иван Веретенников ( 52,2 кг), тренер А. В. Ткаченко, П. Н. Ершов - первое место;

Илья Степанов ( 61,2 кг), тренер А. В. Ткаченко, П. Н. Ершов - первое место;

Магомед Юсупов (77,1 кг), тренер А. В. Тимофеев - третье место;

Дмитрий Рогов ( 83,9 кг), тренер А. В. Тимофеев - третье место.

Все спортсмены занявшие места отобрались на первенство и чемпионат России.