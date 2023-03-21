Чемпионат СЗФО по смешанному боевому единоборству прошел в Великих Луках

Чемпионат и первенство СЗФО по смешанному боевому единоборству (ММА) среди юношей, юниоров и мужчин прошел в Великих Луках. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество – Псковская область».
Фото здесь и далее: «Отечество – Псковская область»
В соревнованиях принимали участие 123 спортсмена из Вологодской, Псковской, Калининградской, Ленинградской, Архангельской, Мурманской областей, Республики Карелия.
Результаты воспитанников СШОР «Экспресс», спортсменов КСЕ «Отечество - Псковская область», «Центр ММА»-Великие Луки.
Осман Мустафаев (70,3 кг), тренер А. В. Тимофеев - третье место;
Мухаммед Али Заманов(83,9 кг) тренер А. В. Тимофеев - второе место.
Кирилл Щелкунов ( 52 кг), тренер А. В. Ткаченко, П. Н. Ершов - первое место;
Никита Сысоев ( 57 кг), тренер А. В. Ткаченко, П. Н. Ершов - третье место;
Данила Никулин ( 61,2 кг), тренер А. В. Ткаченко, П. Н. Ершов - второе место;
Вадим Никифоров 65,8 кг), тренер А. В. Ткаченко, П. Н. Ершов - третье место;
Максим Ширинов ( 70,3 кг), тренер А. В. Тимофеев - первое место;
Дмитрий Самугин ( 93 кг), тренер А. В. Тимофеев - первое место.
Николай Николаев ( 57 кг), тренер А. В. Ткаченко, П. Н. Ершов - первое место;
Арсений Филиппов (57 кг ), тренер А. В. Тимофеев - третье место;
Артём Стрелков Артём (73 кг), тренер А. В. Тимофеев - первое место.
Иван Веретенников ( 52,2 кг), тренер А. В. Ткаченко, П. Н. Ершов - первое место;
Илья Степанов ( 61,2 кг), тренер А. В. Ткаченко, П. Н. Ершов - первое место;
Магомед Юсупов (77,1 кг), тренер А. В. Тимофеев - третье место;
Дмитрий Рогов ( 83,9 кг), тренер А. В. Тимофеев - третье место.
Все спортсмены занявшие места отобрались на первенство и чемпионат России.