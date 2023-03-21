Спорт

Чемпионат города Пскова по интерактивному футболу прошел на стадионе «Машиностроитель»

В Киберцентре города Пскова, расположенном на стадионе «Машиностроитель», прошел чемпионат города по компьютерному спорту в дисциплине интерактивный футбол FIFA-23. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

По итогам соревнования победителем турнира стал Сергей Титов, второе место занял Дмитрий Степанов, третье - Алексей Мехеда.

Организаторами турнира выступили комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и Федерация компьютерного спорта Псковской области.