Спорт

Команда клуба по настольному теннису Nordman отправилась в Петербург на подростковый турнир

Команда клуба по настольному теннису Nordman отправилась в Санкт-Петербург на подростковый турнир «Мемориал Тани Савичевой». Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.

Фото: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«Этот чемпионат проводится уже несколько десятилетий и является значимым спортивным мероприятием. В нем участвуют сильные спортсмены из разных регионов нашей страны. Нашу команду представляют (слева направо): Михаэль Левин, Владислав Михайлов, Андрей Чугаев, Николай Филиппов, Михаил Марцеха и старший тренер, мастер спорта Вадим Барышников. Кроме того, от Псковской области участвуют в чемпионате спортсмены из Пскова и Печор. Желаем ребятам успешных выступлений! Все расходы на участие в турнире взял на себя клуб Nordman», - отметил Юрий Сорокин.

Соревнования посвящены одиннадцатилетней девочке из блокадного Ленинграда – Тане Савичевой, дневник которой стал известен всему миру. Во время блокады она вписывала в него дни и часы смерти своих близких. В 1953 году дневник был передан в Музей истории Ленинграда. Копия выставлена в павильоне Пискаревского мемориального кладбища.