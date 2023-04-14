Спорт

«Неделя здоровья» состоится в Пскове

Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Неделя здоровья» состоится в Пскове с 24 по 28 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Цель мероприятия – популяризация занятий молодёжью любительским спортом, физической культурой, поддержание здорового образа жизни с профилактикой вредных привычек.

«Неделя здоровья» будет включать в себя следующие испытания: волейбол, плавание, фрисби, боулинг, настольный теннис и беговая эстафета. Более точная программа соревнований будет выложена позже.

В соревнованиях сможет принять участие 10 команд по шесть человек, где в каждой должно быть не менее двух девушек. Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Регистрация команд продлится до 21 апреля.

По итогам мероприятия команды, занявшие I, II и III место, награждаются грамотами и памятными призами от спонсоров. Остальные команды награждаются грамотами за участие.

Справки по телефонам: 8(8112)56-44-44 и 89113933245.