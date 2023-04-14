Спорт

100-летие общества «Динамо» в Пскове отметили чемпионатом по самбо

Чемпионат по самбо, посвященный 100-летию спортивного общества «Динамо», завершился в Пскове. Соревнования проводили среди различных структур правоохранительных органов Псковской области – УМВД, УФСИН, УФССП, Росгвардии. Также состоялся турнир «Юный динамовец» среди воспитанников спортивных секций по самбо. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

На церемонии открытия чемпионата выступил заместитель начальника управления МВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов, который поздравил всех собравшихся со 100-летием спортивного общества «Динамо» и пожелал спортсменам успехов в честной и бескомпромиссной борьбе.

С показательными выступлениями для спортсменов и зрителей соревнований выступили сотрудники отряда специального назначения «ЗУБР» управления ФСИН России по Псковской области, которые продемонстрировали различные силовые приемы.

Лично-командные соревнования у спортсменов из силовых структур проходили в семи весовых категориях: 57, 64, 71, 79, 88, 98 и свыше 98 кг. В турнире «Юный динамовец» принимали участие юноши и девочки 2013-2014 годов рождения в 13 весовых категориях. К участию в соревнованиях допускались спортсмены, имеющие необходимую техническую, физическую подготовку и допущенные врачом к соревнованиям.

Медали, кубки и грамоты победителям вручил заместитель председателя Псковского регионального общества «Динамо» Сергей Иванов, он поздравил всех участников и пожелал им успехов в спорте, крепкого здоровья и бодрости духа.

В командном первенстве почетное третье место заняла команда управления ФСИН России по Псковской области. Второе место занята команда управления Росгвардии по Псковской области и победителем чемпионата стала команда Псковского филиала университета ФСИН России.

Одновременно с соревнованиями по самбо на площадках проходили соревнования по дзюдо, кикбоксингу и карате. В схватках приняли участие более 300 спортсменов из различных регионов России.