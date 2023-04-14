Спорт

Стала известна программа «Недели здоровья» в Пскове

Организационный комитет физкультурно-оздоровительного мероприятия «Неделя здоровья» сообщает, что стали известны точные даты и места соревнований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Волейбол пройдёт в универсальном спортивном комплексе «Олимп» (улица Балтийская, дом №11) 24 апреля с 13.00 до 15.00, там же на следующий день состоится испытание по плаванию, 25 апреля (начало – в 12:30). В этот же день молодёжь сможет поучаствовать в новой в этом году дисциплине по метанию фрисби – оно пройдёт на стадионе «Электрон» с 18.00 до 20.00. 26 апреля в 16:00 в спортивно-развлекательном комплексе «Лидер» предстоит пройти испытание по игре в боулинг, а 27 апреля в молодёжном центре – по настольному теннису (начало в 18:00).

Заключительным испытанием станет беговая эстафета на 100 метров, которая состоится на территории крытого стадиона «Машиностроитель» с 13:30 до 16:00.

Организаторы предупреждают, что до участия допускаются любительские команды из 6 человек, в составе которых должно быть не менее двух девушек. Кроме того, каждая команда должна представить название, девиз и плакат, пропагандирующий здоровый образ жизни. В центре отметили, что за единый стиль спортивной формы будут начислены дополнительные очки.

Организаторы при необходимости предоставляют справки-освобождение. При всех возникающих вопросах по поводу мероприятия можно связаться с организаторами мероприятия по телефону: 56-44-44.