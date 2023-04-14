Спорт

Седьмой этап кубка России по ралли проходит в Пустошкинском районе

Седьмой этап кубка России по ралли проходит в Пустошкинском районе с 27 по 30 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

Соревнования имеют также статус первого этапа кубка Содружества «Трофей Александра Невского». Основные мероприятия пройдут 30 апреля. В них примут участие более 60 российских экипажей. В стартовом листе много участников чемпионата страны. Среди них действующие чемпионы Денис Ростилов и Василий Слобожанинов, чемпионы 2021 года Игорь Буланцев и Михаил Гендельман, обладатель Кубка России 2022 года Владимир Васильев другие именитые автогонщики.

Накануне прошли тестовые заезды, во время которых произошла авария серебряных призёров прошлогоднего чемпионата Артура Мурадяна и Ярослава Фёдорова. Экипаж не пострадал, но ралли «Голубые Озёра» пропустит.

Из-за серьёзной поломки КПП во время тренировочных заездов не выйдет на старт автомобиль великолучанина Владислава Супруна.

Сегодня у спортсменов день ознакомления с трассой, административных и технических проверок, медицинского осмотра водителей. Вечером 29 апреля в Пустошкинском районном Центре культуры состоится церемония открытия ралли. Перед спортсменами и зрителями выступят официальные лица и организаторы.

30 апреля в 10:00 гоночные машины отправится на маршрут ралли из парка сервиса в деревне Рокачино. Экипажам предстоит проехать 197 километров, включая четыре скоростных участка общей протяженностью 81,75 км. Возвращение в Рокачино и финиш запланированы на 18:00.

Чествовать призёров ралли «Голубые Озера 2023» будут в Центре культуры (Пустошка, улица Октябрьская, 55). Церемония награждения начнётся после 20:00.

Все желающие могут наблюдать за ходом гонки онлайн на сайте Федерации автомобильного спорта Псковской области и в группе PSKOV RALLY в социальной сети «ВКонтакте».