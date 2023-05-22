Спорт

Три воспитанницы псковской спортшколы стали мастерами спорта России

Три воспитанницы псковской спортивной школы «Бригантина» стали мастерами спорта России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: СШ «Бригантина»

Приказом министерства спорта Российской Федерации от 29 мая 2023 №82 воспитанницам спортшколы «Бригантина» Александре Смирновой, Полине Андреевой и Ангелине Яковлевой присвоили спортивное звание «Мастер спорта России по спортивной аэробике».

«Более 10 лет упорных тренировок, трудолюбие и талант девушек, ежедневная поддержка родителей и педагогическое мастерство тренеров привели спортсменок к высокому результату. Александра и Ангелина начинали заниматься у Елены Зарываевой, Полина у Марии Ахмедовой. К вершине спортивной карьеры девушек привела тренер высшей квалификационной категории, обладатель медали "За заслуги перед Псковом" Анжелика Алексеева, которая за 27 лет работы в "Бригантине" подготовила 20 мастеров спорта России», – добавили в спортшколе.