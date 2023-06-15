Спорт

Оболочка аэростата порвалась на чемпионате в Великих Луках

Оболочку одного из аэростатов повредили на 27-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы спортивного мероприятия.

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»

«Оболочка является одним из основных элементов теплового аэростата. Она определяет внешний облик аэростата и его грузоподъемность. К сожалению, случаются ЧП и оболочку шара можно повредить. Так случилось и во время нашего чемпионата», - рассказали организаторы.

Из ситуации удалось выйти: понадобилась швейная машинка и несколько часов времени. Аэростат готов к дальнейшей эксплуатации.

Напомним, Чемпионат России по воздухоплавательному спорту, который проходит в рамках Международной встречи воздухоплавателей, проводится с санкции ООО «Федерация воздухоплавательного спорта России» и в соответствии с Единым календарным планом Минспорта России.

Генеральный спонсор мероприятия ПАО «Газпром».