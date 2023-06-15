Спорт

Псковичи завоевали шесть медалей на спартакиаде по конному спорту в Москве

Псковские спортсмены завоевали шесть медалей на всероссийской спартакиаде специальной Олимпиады по конному спорту в Московской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

Всего за победу боролись 83 спортсмена с ментальными особенностями из 19 регионов страны. Под руководством тренера спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» Кристины Соловьевой Псковскую область представили Любовь Дмитрачкова, Сергей Иванов и Ангелина Львова.

Псковские спортсмены показали высокий профессионализм и завоевали одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали.

«Гордимся ребятами, поздравляем!» - добавили в администрации.

Подробнее о мероприятии можно будет узнать в новом выпуске программы «Зверье мое», которая выйдет в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в четверг, 22 июня.