Спорт

Регата парусных крейсерских яхт состоится под Псковом 2 июля

Регата парусных крейсерских яхт «Речные гонки» состоится в акватории реки Великой в Псковской районе в воскресенье, 2 июля. Гонка пройдет напротив деревень Писковичи, Загорицы, Муровицы, а также жилого комплекса «Видный». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«Приглашаем всех заинтересованных посмотреть на это событие прямо с набережной. Приходите посмотреть на красивые яхты и паруса, лучше всего наблюдать с берега между Загорицами и Муровицами, а также с площадки ЖК "Видный". Проведите тёплый воскресный день с удовольствием!» - пригласили организаторы.

Соревнования начнутся в 10.00.