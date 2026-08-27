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Губернатор Псковской области оценил «умную» спортплощадку в Тямше

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проверил ход строительных работ спортивной «умной площадки» в деревня Тямша Псковского муниципального округа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В деревню Тямша Михаил Ведерников прибыл в сопровождении председателя Псковского областного собрания депутатов Александр Котов.

О ходе работ перед губернатором отчитались глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова и ветеран СВО, сотрудник псковского филиала Центра «Воин» и выпускник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко.

На данный момент на площадке уже наносят разметку. Также губернатор отметил специальную решётку для инвентаря, согласившись с Натальей Фёдоровой, что данное нововведение крайне удобно с точки зрения функционала для пришкольной площадки.

Глава округа отметила, что для спортплощадки подобного рода было выбрано крайне удачное местоположение из-за близости большой школы и детского сада.

По словам Наталья Федоровой строительные работы подходят к завершению, и площадку откроют к 1 сентября.

Спортивная площадка будет оснащена Wi-Fi, а для занятий на тренажерах будут доступны инструкции, которые будут считываться как раз с помощью установленного беспроводного подключения к интернету.

Реализация объекта осуществляется в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

Закупка и монтаж оборудования осуществлялись за счет средств федерального и регионального бюджетов в размере 11,7 миллионов рублей. На подготовку основания предусмотрены средства бюджета Псковского муниципального округа в размере
6,17 миллионов рублей.

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