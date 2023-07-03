Спорт

Оборудование устанавливают на новой спортплощадке при дедовичской школе №2

Ход строительства плоскостной физкультурно-спортивной многофункциональной площадки при Дедовичской средней школе №2 проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 12 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Подрядчик доложил, что объект имеет высокую степень готовности.

Сметная стоимость строительства – 16 млн 254 тысячи рублей. Оно осуществляется с привлечением средств федерального бюджета в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Выполнены работы по разработке грунта, вертикальной планировке, устройству основания, установке бортового камня и опор электроосвещения. Ведутся работы по установке спортивного оборудования, тренажеров. Завершаются работы по монтажу ограждения спортивной площадки.

В рамках работ должны обустроить наливное резиновое покрытие, баскетбольную и волейбольную площадки.

В следующем году планируется капремонт прилегающей школы.