Спорт

Пскович признан лучшим игроком тура Юношеской футбольной лиги Северо-Запада

Александр Балабуст (ФК «Псков») признан лучшим игроком 10-го тура Юношеской футбольной лиги Северо-Запада. Это следует из результатов голосования, проведенного в группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

Подписчикам предстояло выбрать лучшего из 10 игроков. За псковского футболиста 2006 года рождения проголосовали 1575 человек. В опросе приняли участие 4712 человек.

В прошлом году Александр Балабуст также становился лучшим по результатам голосования.

Юношеская футбольная лига – проект по реформированию системы юношеских соревнований в России, новое решение для системы подготовки резерва.

ЮФЛ Северо-Запад – одна из двух пилотных межрегиональных Юношеских футбольных лиг, запущенных РФС в 2021 году.