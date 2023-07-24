Спорт

Гребцы из Пскова победили на первенстве России

Гребцы из Пскова стали победителями первенства России по гребному спорту среди юношей и девушек в возрасте до 19 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе олимпийского резерва «Ника».

Фото здесь и далее: «Ника»

«Для наших ребят первенство России до 19 лет уже завершилось! И завершилось оно победой в двух финалах!» - отметили в спортивной школе.

Победителями главного финала и, соответственно, первенства России до 19 лет стали Илья Безлук и Михаил Морозов.

Малый финал в парной двойке выиграли Артемий Усанов и Матвей Дербенев. В итоговом протоколе экипаж займет седьмое место.

«Поздравляем спортсменов и тренера с удачным выступлением! Желаем дальнейших успехов и новых побед!» - добавили в школе «Ника».