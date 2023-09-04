Спорт

Три команды представят Псковскую область на президентских соревнованиях

Три команды представят Псковскую область на Всероссийских президентских соревнованиях «Президентские спортивные игры». Федеральный этап пройдет с 7 по 27 сентября в Анапе на базе Всероссийского детского центра «Смена». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В составе команды пушкиногорских школьников 12 юных спортсменов, обучающихся в Пушкиногорской школе имени А. С. Пушкина. В мае этого года ребята стали победителями общекомандного зачета областного этапа соревнований, обойдя соперников из Дно, Невеля, Новосокольников, Великих Лук и Пскова.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Еще две команды — это учащиеся средней общеобразовательной школы № 3 города Порхова и Булынинской средней школы Великолукского района — будут бороться за победу в финале президентских состязаний. Соревнования пройдут в этом же периоде на базе Всероссийского детского центра «Орленок» в Краснодарском крае. Порховичи выступят в среди городских классов-команд, представители Великолукского района — среди сельских. Ранее обе команды стали победителями регионального этапа президентских состязаний.

Напомним, Всероссийские «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» были основаны президентом РФ Владимиром Путиным в 2010 году. Мероприятия проводятся Министерством просвещения РФ совместно с министерством спорта РФ с целью вовлечения ребят в систематические занятия физической культурой и спортом, укрепления их здоровья, выявления талантливых детей.

Количество участников всероссийского этапа президентских спортивных игр в этом году — более тысячи из 85 субъектов РФ, в том числе из ДНР и Запорожской области. В программу соревнований входят обязательные дисциплины: баскетбол, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, спортивное ориентирование и спортивный туризм; а также дополнительные: гандбол, плавание, регби, самбо, футбол.

Кроме того, для ребят обоих мероприятий подготовлена насыщенная образовательная программа.