Спорт

Сборную по карате сформировали по итогам проекта «Выявление талантливых спортсменов города Пскова»

Формирование сборной города по карате WKF стала результатом городских отборочных соревнований, которые в свою очередь являются одним из итогов реализации проекта «Тренировки. Соревнования. Победа. Выявление талантливых спортсменов города Пскова». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фотографии предоставил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня

В начале 2023 года началась реализация проекта по выявлению лучших спортсменов города. В рамках проекта для псковских каратистов проходили городские и выездные соревнования, летние сборы, мастер-классы и семинары для тренеров и спортсменов.

Проект был реализован с четким соблюдения календарного плана мероприятий и под четким контролем правительства Псковской области.

Благодаря гранту, выделенному правительством Псковской области, на домашних соревнованиях победители и призеры состязаний были награждены эксклюзивными медалями, а по итогам отбора сборная команда по карате и тренерский состав получили экипировку для тренировок.

«Уже сейчас можно подвести итоги проекта. Он реализован на 100% и реализован качественно. Основой этого проекта были наши спортсмены. Проект был создан для них и целью каждого мероприятия календарного плана стало раскрытие талантов, демонстрация навыков, полученных на тренировках» - поделился председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

«Экипировка, которую получили спортсмены благодаря грантовой поддержке, будет долго служить ребятам, а эксклюзивные медали домашних соревнований оценили и спортсмены, и их родители, и тренеры. Также хотел бы отметить команду проекта, которая реализовывала этот проект и вела спортсменов к успеху», - резюмировал Антон Потебня.



Напомним, 16 декабря на региональных соревнованиях сборная города будет бороться за путевки на чемпионат и первенство СЗФО, который пройдет в начале 2024 года.