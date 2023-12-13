Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Бытовые услуги и социальный контракт
вопросы о муниципальной реформе
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
ЛОНГРИД проверить здоровье
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
Псков кофейни и пекарни
бизнес-ланчи вкусные обеды
«Академия Слуха» подарки
ДТП кто виноват
новое поколение сето
Господин Рейтингомер
Без_мятежный Дагестан
«Истфакт» Сокровища Острова
Советы на зиму псковским водителям
«Зенча-Псков» кто там?
национальность белоруска
 
 
 
ещё Спорт 13.12.2023 16:390 Команда из Пскова победила на зимнем чемпионате региона по легкой атлетике 14.12.2023 21:200 Сборную по карате сформировали по итогам проекта «Выявление талантливых спортсменов города Пскова» 14.12.2023 13:270 Путин: Спорт должен объединять людей, а не разъединять 14.12.2023 13:180 Пскович принял участие в чемпионате России по кибатлетике 14.12.2023 12:140 Первый этап Кубка ветеранов Пскова по лыжным гонкам состоится 16 декабря 14.12.2023 09:280 Псковская спортсменка победила на первенстве СЗФО по самбо
 
 
 
Самое популярное 09.12.2023 10:064 Интерактив: Испанский стыд 07.12.2023 11:492 «Слово пацана» по-псковски: как враждовали местные группировки 35 лет назад 09.12.2023 11:2311 «Не простое, а золотое»: жители Пскова шокированы ценами на куриные яйца 11.12.2023 18:073 Зачморенный лошок с обхарканным портфелем 11.12.2023 15:470 Рейтингомер: отставки Басникова и Парфенова, возвращение Мельниковой и новый статус Шлосберга*
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Сборную по карате сформировали по итогам проекта «Выявление талантливых спортсменов города Пскова»

14.12.2023 21:20|ПсковКомментариев: 0

Формирование сборной города по карате WKF стала результатом городских отборочных соревнований, которые в свою очередь являются одним из итогов реализации проекта «Тренировки. Соревнования. Победа. Выявление талантливых спортсменов города Пскова». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фотографии предоставил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня

В начале 2023 года началась реализация проекта по выявлению лучших спортсменов города. В рамках проекта для псковских каратистов проходили городские и выездные соревнования, летние сборы, мастер-классы и семинары для тренеров и спортсменов.

Проект был реализован с четким соблюдения календарного плана мероприятий и под четким контролем правительства Псковской области.

Благодаря гранту, выделенному правительством Псковской области, на домашних соревнованиях победители и призеры состязаний были награждены эксклюзивными медалями, а по итогам отбора сборная команда по карате и тренерский состав получили экипировку для тренировок.

«Уже сейчас можно подвести итоги проекта. Он реализован на 100% и реализован качественно. Основой этого проекта были наши спортсмены. Проект был создан для них и целью каждого мероприятия календарного плана стало раскрытие талантов, демонстрация навыков, полученных на тренировках» - поделился председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

«Экипировка, которую получили спортсмены благодаря грантовой поддержке, будет долго служить ребятам, а эксклюзивные медали домашних соревнований оценили и спортсмены, и их родители, и тренеры. Также хотел бы отметить команду проекта, которая реализовывала этот проект и вела спортсменов к успеху», - резюмировал Антон Потебня.

 
Напомним, 16 декабря на региональных соревнованиях сборная города будет бороться за путевки на чемпионат и первенство СЗФО, который пройдет в начале 2024 года.

Теги: #карате #проект
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько вы готовы потратить на новогодний стол?
В опросе приняло участие 217 человек
14.12.2023, 21:400 Полиция продолжает розыск мужчины из Середки, пропавшего в 2019 году 14.12.2023, 21:370 Госдума разрешила бригадам скорой помощи осуществлять вмешательство без согласия пациента 14.12.2023, 21:310 Николай Козловский: Мы и в дальнейшем будем целенаправленно двигаться курсом, который задал президент 14.12.2023, 21:220 Учитель великолукской школы рассказала, как популяризировать русский язык с помощью этноблога
14.12.2023, 21:200 Сборную по карате сформировали по итогам проекта «Выявление талантливых спортсменов города Пскова» 14.12.2023, 21:160 Семинар по проблемам развития языка прошел в Пскове 14.12.2023, 21:000 О правилах дорожного движения в зоне действия знака «Дикие животные» напоминает Псковская Госавтоинспекция 14.12.2023, 20:480 Слово Путина. «Двойник» на экране
14.12.2023, 20:440 Часть помещенных в псковский специализированный центр иностранцев выдворят за пределы России 14.12.2023, 20:270 Школьники из Псковской области могут проверить свои знания на онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет» 14.12.2023, 20:190 Александр Котов: Президент чётко обозначил - Россия будет продолжать отстаивать свой суверенитет 14.12.2023, 20:010 «Гайд-парк»: Анастасия Повторейко о бюджете, обращениях избирателей и здравоохранении. ВИДЕО
14.12.2023, 19:460 Финляндия закроет все КПП на российской границе с 15 декабря 14.12.2023, 19:420 Александр Козловский: Прямая линия с президентом – это открытый диалог лидера страны с населением 14.12.2023, 19:400 О наборе кандидатов на службу объявил отдел МВД России по Псковскому району 14.12.2023, 19:380 Наталья Федорова: Мы пристально следили за тем, что говорит наш президент
14.12.2023, 19:330 Представлены первые в истории переводы произведений Пушкина на малайский 14.12.2023, 19:290 Валентина Понизовская: Затронутые в ходе прямой линии президента вопросы касаются каждого из нас 14.12.2023, 19:200 В акции по донации крови приняли участие сотрудники МЧС в Пскове 14.12.2023, 19:042 Мужчину в Псковской области отправили на четверть века в тюрьму за изнасилование дочери
14.12.2023, 18:450 Пункты временного размещения беженцев посетил псковский омбудсмен 14.12.2023, 18:280 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Анастасией Повторейко 14.12.2023, 18:150 Жители Псковской области оформили более 2 тысяч электронных проездных к месту лечения с начала года 14.12.2023, 18:000 «Пастырь»: О значении веры в жизни человека
14.12.2023, 17:520 Россияне увеличили объем безналичных чаевых в 1,5 раза - ВТБ 14.12.2023, 17:480 Девушка погибла за рулем автомобиля при столкновении с грузовиком в Псковском районе 14.12.2023, 17:440 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 декабря 14.12.2023, 17:350 Дорожная авария мешает движению автомобилей на улице Труда в Пскове
14.12.2023, 17:240 Предновогодний Псков: где могут пофотографироваться горожане уже сейчас 14.12.2023, 17:180 Северный ветер и гололедицу обещают синоптики в Псковской области 15 декабря 14.12.2023, 17:050 Президент не согласился, что микрофинансовые организации нужно ликвидировать 14.12.2023, 17:041 Борис Елкин: ТОС – это рабочий инструмент взаимодействия жителей и власти
14.12.2023, 17:016 Есть ли у России яйца? 14.12.2023, 16:530 Внедрение пониженных налоговых ставок для МСП обсудил экономический комитет Собрания 14.12.2023, 16:443 Путин: Предотвратить развитие ИИ невозможно, нужно возглавить 14.12.2023, 16:430 Более 50 псковских студентов захотели стать наблюдателями на президентских выборах
14.12.2023, 16:370 Последние приготовления перед запуском станции умягчения воды в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 14.12.2023, 16:310 Tele2 дарит новогодние подарки за клиентов 14.12.2023, 16:240 Путин назвал три важных направления для повышения рождаемости 14.12.2023, 16:231 Стартовал первый региональный форум «Найди себя в Псковской области»
14.12.2023, 16:182 Илья Стрелков: Мы прогнозируем явку на президентских выборах примерно в 70% 14.12.2023, 16:141 Алексей Севастьянов предложил продолжать работу по наградам Псковской области  14.12.2023, 16:130 Президент поможет с вопросом обновления электросетей Новгородской области 14.12.2023, 16:040 Хор Сретенского монастыря выступит в Пскове 31 января
14.12.2023, 15:580 Российский парк перегружен самолетами иностранного производства, заявил президент 14.12.2023, 15:560 Вводящий штрафы за склонение к искусственному прерыванию беременности проект закона рассмотрели в Собрания 14.12.2023, 15:400 Путин: Цены на автомобили «АвтоВАЗа» взлетели на 40%, но будут снижаться 14.12.2023, 15:380 Тестовое включение иллюминации на главной городской ели Великих Лук состоится 14 декабря
14.12.2023, 15:370 Национальность: сето 14.12.2023, 15:360 Илья Стрелков: Президентские выборы - это совершенно другой уровень 14.12.2023, 15:230 День рождения Псковской губернской библиотеки отметят в Городском культурном центре 14.12.2023, 15:090 Президент объяснил решение сделать новый учебник истории России
14.12.2023, 15:070 Анастасия Повторейко станет гостем программы «Гайд-парк» 14.12.2023, 15:030 Мосты и дороги Пскова продолжают расчищать от снега. ФОТО 14.12.2023, 14:590 Безработным хотят отменить приговоры к исправительным работам 14.12.2023, 14:500 Нехватка вакцины от кори связана с яйцом — Путин
14.12.2023, 14:430 Охрану труда в организациях обсудили в Пскове 14.12.2023, 14:390 Президент посоветовал россиянам отметить Новый год с семьей 14.12.2023, 14:350 Около полутора миллионов рублей отдали жители Псковской области интернет-мошенникам 14.12.2023, 14:281 Комиссию при оплате услуг ЖКХ не будут взымать с пенсионеров
14.12.2023, 14:260 По пути за очередной порцией спиртного пьяный литовец наехал на опору ЛЭП в Дедовичском районе 14.12.2023, 14:240 Тонкости создания Социального информационно-аналитического центра рассмотрел профильный комитет Собрания 14.12.2023, 14:130 Путин: Рост цен на куриные яйца — это сбой в работе правительства 14.12.2023, 14:100 Российский внешний госдолг опустился до минимума с 2015 года
14.12.2023, 14:050 Мандат Олега Грицаева в областном Собрании передадут депутату городской Думы 14.12.2023, 14:010 Законопроект о запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности вызвал широкое обсуждение в областном Собрании 14.12.2023, 13:440 Госдума расширяет круг лиц, которые могут представлять интересы призывников 14.12.2023, 13:370 Более 5 тысяч человек в Псковской области остаются без электричества
14.12.2023, 13:290 Бюджетная сессия областного Собрания депутатов переносится на 25 декабря 14.12.2023, 13:270 Путин: Спорт должен объединять людей, а не разъединять 14.12.2023, 13:230 Закон о комиссиях по делам несовершеннолетних корректируют в Псковской области 14.12.2023, 13:180 Пскович принял участие в чемпионате России по кибатлетике
14.12.2023, 13:160 О строительстве морга в Пскове рассказали на заседании социального комитета Собрания 14.12.2023, 13:080 Бронируй телегу зимой 14.12.2023, 13:020 Полицейские нашли нарушителей, запустивших салют из автомобиля в центре Пскова 14.12.2023, 12:550 Международный фестиваль солидарности с Россией пройдет в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru