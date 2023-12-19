Спорт

30-летие псковского кикбоксинга. ФОТОРЕПОРТАЖ

18 декабря в Городском культурном центре Пскова прошла торжественная церемония, посвященная 30-летию псковского кикбоксинга. За все время существования федерации через нее прошло около 10 000 спортсменов.

В рамках мероприятия состоялось награждение юбилейной медалью лучших спортсменов за все время существования федерации. Также по итогам прошедшего года назвали лучшие федерации, спортивные клубы, лучших тренеров, спортсменов и болельщиков. Между награждениями состоялись четыре боя первенства Псковской области, по итогам которых формируется сборная для участия в дальнейших турнирах.

Как это было - в фоторепортаже Александра Елисеева