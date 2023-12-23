Спорт

Российский боксер защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Россиянин Дмитрий Бивол победил Линдона Артура из Великобритании в 12-раундовом титульном поединке в полутяжелом весе.

Бой прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился единогласным решением судей. Российский боксер защитил титул чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и получил титул чемпиона Международной боксерской организации (IBO).

Как отмечает «Коммерсант», на счету 33-летнего Дмитрия Бивола теперь двадцать две победы (одиннадцать из них нокаутом) и ни одного поражения. У 32-летнего Линдона Артура двадцать три победы (шестнадцать нокаутом) и два поражения. Россиянин вышел на бой под песню «Группа крови» группы «Кино». Среди зрителей находились боец смешанных единоборств из Ирландии Конор Макгрегор и португальский футболист Криштиану Роналду.