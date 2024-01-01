Спорт

Правила катания на коньках в мороз перечислили псковичам

Каток в Финском парке будет работать с 12.00 до 22.00 7 января. Правила катания в сильный мороз напомнила директор стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Погода сегодня очень холодная. По мнению медиков, взрослые и дети от 10 лет и старше могут без опаски отправляться кататься на лыжах и коньках, если на улице не холоднее -15...-18 градусов, солнечно и нет ветра. Если на улице будет холоднее, прогулка уже не принесет должного удовольствия, да и лыжи будут ехать хуже», - написала она.

Считается, что самая оптимальная температура для катания на коньках -3...-10 градусов. Можно прийти на лед и в более холодные дни, но только катание будет недолгим или придется делать чайные паузы в теплой раздевалке..

«Для того, чтобы не заболеть, важно правильно одеться. В морозы, собираясь на каток или лыжную базу, наденьте термобелье. Второй слой – это рубашка из натуральных тканей. Третий слой – шерстяной свитер, спортивные штаны, свитер и куртка из непродуваемой ткани. Не забудьте шерстяные шапочку, варежки и носки», - заключила она.