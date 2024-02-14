Спорт

Пскович стал лучшим в беге с барьерами на соревнованиях в Петербурге

Спортсмен из Пскова стал победителем всероссийских соревнований по лёгкой атлетике среди юношей и девушек U16 в Санкт-Петербурге, мероприятие прошло 9-11 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Видео: «ВФЛА / Легкая атлетика России» / «ВКонтакте»

Воспитанник детского оздоровительно-образовательного спортивного центра «Юность» Николай Брыльков стал победителем в беге на 60 метров с барьерами, его результат - 8,52 секунды. Тренируют спортсмена И. А. Нестерова и Д. А. Михайлов.

«Поздравляем спортсмена и его тренеров и желаем дальнейших успехов», - добавили в центре спортивной подготовки.