Спорт

Первенство МЧС по волейболу стартовало в Пскове 15 февраля

Первенство ГУ МЧС России по Псковской области между управлениями и отделами по волейболу, посвященное Дню защитника Отечества, состоялось в Пскове 15 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления, данные соревнования будут проходить в два дня.

Основными целями мероприятия являются вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом личного состава подразделений, популяризация игровых видов спорта и повышение спортивного мастерства личного состава, а также выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды управления.

В соревнованиях принимают участие четыре команды чрезвычайного ведомства: управление надзорной деятельности и профилактической работы, управление организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, центр управления в кризисных ситуациях и команда отделов ГУ МЧС России по Псковской области.

Результаты первого дня проведенных матчей: