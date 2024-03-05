Спорт

Российский футбольный союз представил новую форму сборной

Российский футбольный союз представил новую форму национальной команды страны.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сообщается, что производитель спортивной экипировки Jögel разработал более 60 эксклюзивных предметов одежды, в том числе — два игровых комплекта.

Купить форму можно с 12 марта. Футболисты выйдут в ней на поле 21 и 25 марта в матчах со сборными Сербии и Парагвая, пишет «Интерфакс».

Презентация формы состоялась 10 марта в Москве на международной выставке-форуме «Россия», проходящей на ВДНХ. В ней приняли участие известные игроки прошлого, игроки Юношеской футбольной лиги и российские школьники, участники проекта «Футбол в школе».