Спорт

Итоги шахматных соревнований «Белая ладья» подвели в Пскове

Итоги всероссийских соревнований «Белая ладья» подвела Федерация шахмат Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил президент региональной спортивной федерации шахмат Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

В выходные дни 20 школьных дружин из Пскова, Великих Лук и районов нашей области, ставшие победителями муниципальных этапов, приехали побороться за победу в одном из самых массовых и популярных российских турниров – соревновании «Белая ладья» среди школьных команд.

Турнир в этом году проводился уже в 19 раз с момента восстановления популярного турнира школьных команд Советского Союза. Это был один из самых популярных турниров советских школьников наравне с соревнованиями «Кожаный мяч» и «Золотая шайба».

Главным организатором соревнований стал руководитель шахматного отделения ГБОУ ДО ПО «Лидер» Александр Шпак.

По мнению специалистов, открытием этого турнира можно считать уверенную игру команды школы №18 Пскова, которая никогда не попадала в областной этап соревнований, а в этом году на городском этапе она уверенно заняла третье место, обеспечив себе место в финале. Из года в год постоянно прогрессируют юные шахматисты Пыталовского района, которых тренирует Андрей Байбарацкий. Блеснула уверенной игрой в турнире и команда средней школы имени Пушкина из Пушкиногорского района, которая в середине турнира даже шла в пятерке сильнейших команд, сохраняя эту позицию практически до последнего тура. Но на финише команда пушкиногорских школьников не смогла устоять в борьбе с рейтинг-фаворитами турнира.

Победу одержал гуманитарный лицей из Пскова, он набрал 22,5 очка (состав команды: Вероника Петрова, Дмитрий Голубев, Семён Тихонов, Мила Безменова).

Второе место у команды школы № 8 из Пскова, набрали 20,5 очков (Мария Солдатова, Савелий Козлов, Адам Шовхалов, Виктория Фомина).

Третье место по лучшим дополнительным показателям у команды школы № 18 из Пскова (Егор Прокофьев, Григор Мкртчян, Левон Мкртчян, Ксения Васильева).

За лучший результат среди районных школьных команд награждена команда Пыталовской средней школы.

Грамотами за лучший результат:

на первой доске награжден Владислав Алексеев из гимназии имени А. Д. Петрова города Опочки, набрав 7 очков из 7 возможных.

Владислав Алексеев из гимназии имени А. Д. Петрова города Опочки, набрав 7 очков из 7 возможных. на второй доске — Григор Мкртчан из школы №18 Пскова, набравший 5 очков из 7 возможных;

на третьей доске – Михаил Дементьев из школы №13 Великих Лук, набрав 6,5 очков из 7 возможных;

на четвертой доске — Ксения Васильева из школы №18 Пскова, набрав 6 очков из 7 возможных.

В торжественной церемонии награждения призеров и победителей областных соревнований «Белая ладья» приняли участие президент региональной спортивной федерации шахмат Дмитрий Шахов и главный судья соревнований Александр Шпак.

В финале всероссийских соревнований «Белая ладья» Псковскую область будет представлять победитель регионального этапа - команда школьников Гуманитарного лицея (Псков).