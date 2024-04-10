Спорт

28-я встреча воздухоплавателей в Великих Луках подтвердила свой статус международной

28-я встреча воздухоплавателей в Великих Луках подтвердила свой статус международной. В этом году участие в соревнованиях планирует принять спортсмен из Армении Наири Барсегян. Об этом сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»

По положению Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, иностранные пилоты могут участвовать в абсолютном международном зачете Кубка Дружбы и зачете Кубка города Великие Луки по воздухоплаванию.

«Для пилотесс список наград расширен специальным женским зачетом Кубка княгини Ольги. Для россиян же главным соревнованием будет Чемпионат России по воздухоплавательному спорту, проводимый с санкции Федерации воздухоплавательного спорта России. Команда 40-летнего армянского аэронавта Наири Барсегяна не в первый раз приедет соревноваться в наш город и хороший имеет опыт состязаний в России», - отметили в Telegram-канале.

Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром». Международная встреча воздухоплавателей пройдет с 9 по 16 июня.