Спорт

Псковские курсанты завоевали 15 медалей на соревнованиях по самбо

Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России завоевали пять золотых медалей на соревнованиях самбо и боевому самбо. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Турнир по спортивному и боевому самбо среди спортсменов региона состоялся в Пскове в честь победы дружины князя Александра Невского в Ледовом побоище. Организатором соревнований выступили комитет по спорту и «Федерация самбо» по Псковской области.

Смотрите также Около 100 участников собрал псковский турнир по самбо в честь Ледового побоища

По итогам турнира по боевому самбо 4 курсанта Псковского филиала Университета ФСИН России стали обладателями золотых медалей.

Шарип Хасаев одержал победу в весовой категории до 58 кг. Асхаб Баханаев завоевал «золото» в весовой категории до 71 килограмма. Даниил Щербицкий победил в весе до 79 килограммов. В весовой категории до 88 килограммов лучшим стал Ильяс Дацаев.

«Золото» состязаний по самбо в весовой категории до 71 килограмма завоевал курсант Ислам Качмазов.

Кроме этого, курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России принесли в копилку наград образовательной организации 4 серебряные (Артур Будунов, Хаирбег Наврузов, Адам Хаджиев, Ильяс Дацаев) и 6 бронзовых медалей (Исрапил Цугаев, Ислам