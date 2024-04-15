Спорт

Марафон Мехуборка-2024 начался в Пскове

Марафон Мехуборка-2024 начался в Пскове сегодня, 21 апреля.

Фото: группа «Псковский марафон Мехуборка 2024» в социальной сети «ВКонтакте»

Старты продлятся с 7:30 до 16:00. Местом общего сбора станет стадион «Машиностроитель».

Напомним, что в марафоне примут участие более тысячи спортсменов из тридцати регионов страны. Любителям бега предложен выбор из пяти дистанций: 1 км, 5 км, 10,55 км, 21,1 км и 42,2 км. Также состоятся детские старты на 200 и 400 метров.

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Впервые в рамках мероприятия пройдет марафонская эстафета: спортивные клубы и корпоративные команды поборются за кубок чемпионов.