Спорт

Медаль псковского марафона Мехуборка - 2024 презентовали организаторы

Медаль Псковского марафона Мехуборка - 2024 презентовали организаторы мероприятия — Александр Кузьмин и Артур Екабсон. Это награда, которую на финише получит каждый участник марафона.

На медали изображен Троицкий Собор Псковского кремля — одна из главных достопримечательностей города. «Наш марафон отличается историческим маршрутом. Вы повстречаете на своем пути более 20 белокаменных церквей и пять башен крепостной стены. Круг в 10,5 км объединяет парки, набережные и центральные улицы города. И задача нашего марафона - объединить жителей Пскова с гостями региона», - отметили организаторы.

Также Александр Кузьмин и Артур Екабсон напомнили, что старты организуются «не ради конкуренции, а для того, чтобы семьи по спортивному и ярко проводили выходные». «И для этого специально у нас подготовлены различные дистанции и насыщенная программа», - сказали они.

И самое главное — заканчивается круг на главном стадионе региона. «Именно здесь каждый из вас получит свою медаль финишера», - сообщил Александр Кузьмин.

Напомним, что соревнования по бегу в рамках псковского марафона Мехуборка состоятся в областном центре 21 апреля. Более тысячи спортсменов из тридцати регионов страны примут участие в забеге. Любителям бега предложен выбор из пяти дистанций: 1 км, 5 км, 10,55 км, 21,1 км и 42,2 км. Также состоятся детские старты на 200 и 400 метров.

Впервые в рамках мероприятия пройдет марафонская эстафета: спортивные клубы и корпоративные команды поборются за кубок чемпионов.

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