Спорт

Свыше 1200 любителей бега соберет Псковский марафон Мехуборка-2024

Свыше 1200 любителей бега соберет Псковский марафон Мехуборка в 2024 году. Об этом сообщили организаторы мероприятия на брифинге в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

«Мы традиционно каждый раз говорим одни те же фразы: мы растём, с каждым годом нас всё больше»,- рассказал организатор Псковского марафона Мехуборка Александр Кузьмин.

По его словам, в прошлом году финишировали 862 участника. «Сейчас мы ожидаем чуть более 1200 участников. Это большой рост. И для Пскова это по-настоящему большое событие. Более 1200 любителей бега! Плюс с каждым придёт по одному болельщику. То есть стадион соберет тысячи единомышленников, которые в одно мгновение будут наслаждаться беговой индустрией, которую мы стараемся развивать нашем городе», - отметил Александр Кузьмин.

Организаторы отмечают «рекорды по всем дистанциям»: «И на километр, и на 5 км, и на 10 км, и на 21, и 42 км - везде рекордное количество участников».

Напомним, соревнования по бегу в рамках псковского марафона Мехуборка состоятся в областном центре 21 апреля. Более тысячи спортсменов из тридцати регионов страны примут участие в забеге. Любителям бега предложен выбор из пяти дистанций: 1 км, 5 км, 10,55 км, 21,1 км и 42,2 км. Также состоятся детские старты на 200 и 400 метров.

Впервые в рамках мероприятия пройдет марафонская эстафета: спортивные клубы и корпоративные команды поборются за кубок чемпионов.