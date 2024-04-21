Псковские спортсмены завоевали медали на соревнованиях по каратэ

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по каратэ WKF и межрегиональные соревнования «Звезды северной столицы»» прошли в Санкт - Петербурге 20 и 21 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.
Фотографии предоставил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня
Команда псковских спортсменов принимала участие в составе сборной команды Псковской области.
Результаты псковских спортсменов:
Золото:
Серебро:
Бронза:
Тренируются спортсмены под руководством тренерского состава сборных команд региона по кумите и ката Михаила Шалыгина, Евгения Ермолова, Антона Потебни.