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Спорт

Псковские спортсмены завоевали медали на соревнованиях по каратэ

21.04.2024 21:53|ПсковКомментариев: 0

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по каратэ WKF и межрегиональные соревнования «Звезды северной столицы»» прошли в Санкт - Петербурге 20 и 21 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фотографии предоставил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня

Команда псковских спортсменов принимала участие в составе сборной команды Псковской области.

Результаты псковских спортсменов:

Золото:

  • Исфандияр Нуритдинов. Категория ката мужчины 18+;
  • Алиса Ворсюченко. Категория кумитэ  14-15 лет +54 кг;
  • А. Иванов, Д. Курасов, П. Антонов. Категория ката-группа 12-13 лет;
  • Давид Волин. Категория ката 6-7 лет.

Серебро:

  • Артем Михайлов. Категория ката мужчины 18+;
  • Дмитрий Курасов. Категория ката 12-13 лет;
  • Наиля Алтаякова. Командное кумитэ 16-17 лет.

Бронза:

  • Артем Титов. Категория кумитэ 12-13 лет 55+;
  • Василиса Кугут. Категория ката 8-9 лет;
  • Павел Антонов. Категория ката 10-11 лет.;
  • Александр Иванов. Категория ката 10-11 лет.

Тренируются спортсмены под руководством тренерского состава сборных команд региона по кумите и ката Михаила Шалыгина, Евгения Ермолова, Антона Потебни.

Теги: #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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