Спорт

Псковские спортсмены завоевали медали на соревнованиях по каратэ

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по каратэ WKF и межрегиональные соревнования «Звезды северной столицы»» прошли в Санкт - Петербурге 20 и 21 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фотографии предоставил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня

Команда псковских спортсменов принимала участие в составе сборной команды Псковской области.

Результаты псковских спортсменов:

Золото:

Исфандияр Нуритдинов. Категория ката мужчины 18+;

Алиса Ворсюченко. Категория кумитэ 14-15 лет +54 кг;

А. Иванов, Д. Курасов, П. Антонов. Категория ката-группа 12-13 лет;

Давид Волин. Категория ката 6-7 лет.

Серебро:

Артем Михайлов. Категория ката мужчины 18+;

Дмитрий Курасов. Категория ката 12-13 лет;

Наиля Алтаякова. Командное кумитэ 16-17 лет.

Бронза:

Артем Титов. Категория кумитэ 12-13 лет 55+;

Василиса Кугут. Категория ката 8-9 лет;

Павел Антонов. Категория ката 10-11 лет.;

Александр Иванов. Категория ката 10-11 лет.

Тренируются спортсмены под руководством тренерского состава сборных команд региона по кумите и ката Михаила Шалыгина, Евгения Ермолова, Антона Потебни.