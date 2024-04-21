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Спорт

Фестиваль единоборств «Динамо» в Великих Луках собрал около 350 участников

22.04.2024 15:08|ПсковКомментариев: 0

Фестиваль «Динамо» к 101-годовщине физкультурно-спортивного общества состоялся в Великих Луках 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область».

Фото здесь и далее: пресс-служба клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область»

Фестиваль единоборств, в котором приняли участие около 350 спортсменов из Псковской области, прошел в спортивном зале «Стрелец» в Великих Луках.

Мероприятие по трем видам спорта было посвящено 101-годовщине ВСФО «Динамо» и включило в себя турниры по самбо, кикбоксингу и армрестлингу. Организатором фестиваля выступило Псковское отделение ВСФО «Динамо» при поддержке регионального отделения РСБИ совместно с КСЕ «Отечество – Псковская область».

Почетными гостями стали глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев; заслуженный мастер спорта по кикбоксингу, девятикратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Европы и мира по кикбоксингу среди профессионалов, двукратный чемпион мира по тайскому боксу (муай тай) Вячеслав Тисленко; региональный координатор партийного проекта «Zа самбо», председатель региональной федерации дзюдо, чемпион мира по самбо среди студентов, двукратный обладатель кубка Европы в составе клуба дзюдо «Явара-Нева» (Санкт-Петербург), президент филиала РСБИ по Псковской области, руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров.

В приветственном слове гости единогласно отметили высокий уровень организации фестиваля, поблагодарили всех, благодаря кому удалось его провести, пожелали участникам спортивных побед, а зрителям – красивых поединков. 

Турнир по самбо собрал около 200 юношей и девушек от 2001 до 2015 года рождения, которые боролись за заветные кубки и медали в 29 весовых категориях. В другой части спортивного зала на ринге прошли поединки по кикбоксингу, в которых приняли участие около 100 спортсменов.

Отдельного внимания зрителей были удостоены схватки по армрестлингу в четырех весовых категориях среди мужчин 2010 года и старше, а также среди женщин в абсолютной весовой категории.

Победители и призеры соревнований были отмечены не только кубками, медалями и грамотами, но и получили памятные подарки.

Организаторы планируют сделать фестиваль «Динамо» в Великих Луках ежегодным и включить в него дополнительные виды единоборств.

Теги: #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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