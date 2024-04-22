Спорт

Псковские гимнастки будут представлять СЗФО на Спартакиаде

Псковские гимнастки будут представлять СЗФО на Финале XII летней Спартакиады учащихся России по художественной гимнастике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в студии художественной гимнастики Ольги Давыдовой.

Фото здесь и далее: студия художественной гимнастики Ольги Давыдовой

С 24 по 27 апреля в Иваново прошел II этап XII летней Спартакиады учащихся (юношеская) России по художественной гимнастике – СЗФО. Псковскую область на данных соревнованиях в групповых видах представляла команда юных псковичек «Синергия» - воспитанниц студии художественной гимнастики Ольги Давыдовой. Девочки достойно выступили и заняли вторую ступень пьедестала почета, завоевав право представлять СЗФО в Финале Спартакиады.

Всего масштабное событие собрало несколько сотен гимнасток из регионов Северо-Запада России. Наши спортсменки выполняли два упражнения: с пятью обручами и пятью булавами. Между первым и вторым местом развернулась нешуточная борьба, по итогу которой псковская «Синергия» уступила лидерам из Карелии всего 0,05 баллов, но смогла отобраться в Финал, который пройдёт с 11 по 16 июня в г. Пенза.

«Мы очень благодарны нашим тренерам: Ольге Евгеньевне Давыдовой, Екатерине Сергеевне Ереминой и хореографу Алевтине Борисовне Расшиваловой. Это наша общая победа! Да, было сложно, но именно это и мотивирует! Придает сил и желания собраться и выступить без ошибок! Результатом довольны! Движемся вперед!» – поделились финалистки.

Отметим, команда «Синергия» - это 6 гимнасток: Мария Железнякова, Виталина Голубева, Анастасия Обидова, Анастасия Канаш, Дарья Герасева и Ева Юшкина. Желаем девочкам новых побед и успехов на предстоящем Финале XII летней Спартакиады учащихся (юношеская) России по художественной гимнастике.

