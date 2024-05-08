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Тестовую марафонскую гребную гонку по реке Желче до Самолвы проведут 10 мая

08.05.2024 12:26|ПсковКомментариев: 0

Тестовую марафонскую гребную гонку по реке Желче до мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района проведут 10 мая. Организатором соревнований выступает закрытое акционерное общество «Псковская лодочная верфь». Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил директор компании Владимир Чулков.

«Это тестовая гонка. Проводим ее, чтобы узнать, сколько времени займет маршрут, чтобы со следующего года эту гонку сделать уже традиционной, чтобы заявки на участие могли подать спортсмены не только из Псковской области, но и из Санкт-Петербурга, Москвы», - рассказал Владимир Чулков.

Специально для соревнований на ЗАО «Псковская лодочная верфь» изготовили лодки.

«Лодки мы предоставляем, мы построили специальные лодки на 6-8 человек каждая. Лодка 8,5 метра длиной, мореходная — потому что конечная часть маршрута (4 км) проходит по заливу Чудского озера. Конечно, на соревнованиях будет сопровождающий катер для обеспечения безопасности», - отметил Владимир Чулков.

В первой тестовой гонке участие примут ветераны гребного спорта из Псковской области, всего две лодки. Победители получат призы от организаторов.

Старт соревнований состоится в поселке Ямм Гдовского района. Предполагается, что всего маршрут составит около 40 км, прохождение займет 5-6 часов.

«В дальнейшем мы планируем это развивать. Знаете, есть в Питере Петровский гребной марафон — маршрут 70 км. Эти соревнования уже 17 лет проходят, на старт выходят по 2-2,5 тысячи человек. Мы планируем также создать традиционную ежегодную гонку»,- поделился планами Владимир Чулков.

Теги: #гребной спорт #соревнования #Самолва
Источник: Псковская Лента Новостей
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