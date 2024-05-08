Тестовую марафонскую гребную гонку по реке Желче до Самолвы проведут 10 мая

Тестовую марафонскую гребную гонку по реке Желче до мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района проведут 10 мая. Организатором соревнований выступает закрытое акционерное общество «Псковская лодочная верфь». Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил директор компании Владимир Чулков.
Специально для соревнований на ЗАО «Псковская лодочная верфь» изготовили лодки.
«Лодки мы предоставляем, мы построили специальные лодки на 6-8 человек каждая. Лодка 8,5 метра длиной, мореходная — потому что конечная часть маршрута (4 км) проходит по заливу Чудского озера. Конечно, на соревнованиях будет сопровождающий катер для обеспечения безопасности», - отметил Владимир Чулков.
В первой тестовой гонке участие примут ветераны гребного спорта из Псковской области, всего две лодки. Победители получат призы от организаторов.
Старт соревнований состоится в поселке Ямм Гдовского района. Предполагается, что всего маршрут составит около 40 км, прохождение займет 5-6 часов.
«В дальнейшем мы планируем это развивать. Знаете, есть в Питере Петровский гребной марафон — маршрут 70 км. Эти соревнования уже 17 лет проходят, на старт выходят по 2-2,5 тысячи человек. Мы планируем также создать традиционную ежегодную гонку»,- поделился планами Владимир Чулков.