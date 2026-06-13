Кей-граб могут отменить в Великих Луках из-за погодных условий

Организаторы 30‑й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках рассматривают возможность переноса соревнований из‑за неблагоприятных погодных условий. Окончательное решение будет принято за 30 минут до объявленного времени старта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

«Уважаемые великолучане и гости города! Аэронавты 30‑й Международной встречи воздухоплавателей не намерены сдаваться стихии. Основываясь на текущей метеорологической сводке, идёт подготовка к кей‑грабу. При этом важно понимать: безопасность пилотов, экипажей и горожан — наш главный приоритет», - отметили организаторы.

Спортивная дирекция, организаторы, измерители спортивных результатов и метеорологи прикладывают максимум усилий, чтобы полёт состоялся. Каждое решение принимается на основе объективных данных и постоянного мониторинга погодной обстановки.

«Если погодные условия окажутся неприемлемыми (порывы ветра выше 9 м/с, ливень, гроза) — соревнования будут незамедлительно отменены. Никакого геройства. Только строгое следование требованиям безопасности и метеосводке. Для зрителей будет работать комментатор, который будет информировать о ходе подготовки и принятых решениях», - подчеркнули представители мероприятия.

Окончательное решение о старте будет принято за 30 минут до объявленного времени.

Напомним, юбилейная 30-я Международная встреча воздухоплавателей проходит в Великих Луках с 11 по 19 июня. Организаторами мероприятия выступают Федерация воздухоплавательного спорта России, министерство спорта Псковской области и администрация города Великие Луки. Генеральным спонсором традиционно является ПАО «Газпром».