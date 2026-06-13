Свободный полёт состоялся рядом с Великими Луками в рамках 30‑й Международной встречи воздухоплавателей. ФОТО

В прилегающих районах Великих Луках 13 июня в рамках 30‑й Международной встречи воздухоплавателей состоялся свободный полёт.

Ранее организаторы 30‑й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках приняли решение отменить соревнование кей‑граб «Захват цели».

Причиной стали неподходящие погодные условия: направление и скорость ветра не позволяли обеспечить безопасный полёт над городом.

Напомним, юбилейная 30-я Международная встреча воздухоплавателей проходит в Великих Луках с 11 по 19 июня. Организаторами мероприятия выступают Федерация воздухоплавательного спорта России, министерство спорта Псковской области и администрация города Великие Луки. Генеральным спонсором традиционно является ПАО «Газпром».