Спорт

ФК «Псков» примет участие в 29-ом чемпионате СЗФО по футболу

Два межрегиональных соревнования Северо-Западного федерального округа по футболу среди мужских команд cтартуют в конце мая. В чемпионате СЗФО сезона 2024 года выступят семь клубов из семи регионов, за Кубок Северо-Запада поборются восемь коллективов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили объединении федераций футбола Северо-Запада.

Начиная с предстоящего сезона соревнования команд III дивизиона проводятся под новым брендом «Третья лига». Это четвертый эшелон в структуре российского футбола — после Российской Премьер-Лиги, Первой лиги и Второй лиги.

Участники 29-го чемпионата СЗФО по футболу:

«Север» (Мурманск);

СШ «Ленинградец» (Ленинградская область);

ФК «Псков» (Псков);

«Тосно» (Санкт-Петербург);

«ГУОР-Карелия» (Кондопога, Республика Карелия);

«Химик» (Коряжма, Архангельская область);

«Новград» (Великий Новгород).

Команды проведут двухкруговой турнир, играя с соперниками дома и на выезде. Сезон стартует 25 мая матчем СШ «Ленинградец» — «Тосно». Все игры соревнований мужских команд будут транслироваться на YouTube-канале ОФФ «Северо-Запад».

В межрегиональном «Кубке среди любительских команд» — зона «Северо-Запад» выступят те же семь клубов. Восьмым участником станет СШ «Ленинградец»-м, составленный из футболистов МФЛ Северо-Запад. На стадиях 1/4 финала и 1/2 финала соперники сыграют друг с другом два матча. Финал будет состоять из одной игры.

Четвертьфинальные пары:

СШ «Ленинградец» — «Химик»

ФК «Псков» — «Тосно»

«Север» — «Новград»

«ГУОР-Карелия» — СШ «Ленинградец»-м

Чемпионат СЗФО по футболу среди мужских команд проводится с 1996 года. ОФФ «Северо-Запад» награждает победителя эксклюзивным кубком, который является копией трофея, вручавшегося в начале XX века на родине футбола — в Санкт-Петербурге. Дважды подряд обладателем возрожденного кубка Аспдена становился мурманский «Север» — в 2022 и 2023 годах.

В декабре 2023 года исполком РФС утвердил дорожную карту программы развития любительского футбола 11х11 на период 2024-2027 годов. Одно из решений программы — проведение единого финального турнира. Прямые путевки получат чемпионы МРО, к ним присоединятся пять победителей межрегиональных Кубков. Они попадут в финальный турнир через стыковые матчи с территориальными соседями. Обладатель Кубка Северо-Запада сыграет дома и на выезде с обладателем Кубка Санкт-Петербурга.

Участники чемпионата СЗФО в следующем сезоне могут претендовать на участие в соревнованиях ФНЛ — в дивизионе «Б» Второй лиги. Право пройти процедуру аттестации получают призеры чемпионата и обладатель Кубка Северо-Запада в сезоне 2024 года.