Спорт

Первый пасхальный спортивный фестиваль состоялся в Печорах

Первый пасхальный спортивный фестиваль «Пасха спорт fest» состоялся в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер движения «Стрит-воркаут Псков» Виталий Дидыч.

Фото здесь и далее: «Стрит-воркаут Псков»

Торжественное открытие мероприятия прошло на центральной площади, где с приветственным словом выступили глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, настоятель храма святой великомученицы Варвары города Печоры иерей Дмитрий Головнев, приглашенные гости, а также военный оркестр.

Далее для гостей фестиваля представители спортивного движения «Стрит-воркаут Псков» продемонстрировали показательные выступления на перекладине, а после они массово принимали нормативы от участников фестиваля по направлениям: подтягивание, выход силой, стальной хват, подъем ног в висе на турнике на 90 градусов.

Кроме того, все желающие пробовали свои силы в армрестлинге, гиревом спорте, подъеме на бицепс, жиме штанги лежа, мас-рестлинге, планке, армлифтинге, игре в дартс и перетягивании каната.

Для любителей хоккея была организована зона для бросков по воротам. Также ребята участвовали в катании яиц. Для самых маленьких гостей проходила детская программа, в ходе которой выступили творческие коллективы из Печор, Пскова и Санкт-Петербурга.

На фестивале была организована зона плетения маскировочных сетей и благотворительный сбор помощи фронту. На мероприятии присутствовали и байкеры.

«Для Печор это был первый крупный многоформатный спортивный фестиваль, где каждый участник смог попробовать свои силы в различных дисциплинах и найти занятие по душе! Выражаем благодарность всем причастным к организации, особенно Дмитрию Головневу», - отметил Виталий Дидыч.

Все участники уехали с мероприятия с медалями, дипломами, кепками, толстовками и призами.