Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
летний сезон в «Покровском»
Кабельный потенциал
ПЭМЗ ищет сотрудников
дело ФАПное
ENERGY кешбэк-игра
Оплата проезда телефоном
НОВЫЙ TIGGO 8 PRO
где в Пскове получить права
новый график баня «Гельдт»
взгляд в будущее ИТ в образовании
ковать кадры пока горячо
ритуалы памяти
день победы великие луки
творог правда и мифы
места для выпускного
кадры решают всё
 
 
 
ещё Спорт 20.05.2024 11:180 Первый пасхальный спортивный фестиваль состоялся в Печорах 20.05.2024 11:180 Первый пасхальный спортивный фестиваль состоялся в Печорах 19.05.2024 20:400 Спортивный праздник провели в Пушкиногорском районе 19.05.2024 16:400 Почти 90 спортсменов приняли участие в детском турнире по настольному теннису в Пскове 19.05.2024 13:410 Спортсмены псковского УФСИН стали победителями турнира по мини-футболу 18.05.2024 15:390 Почти 80 человек приняли участие в первом областном Дне борьбы 
 
 
 
Самое популярное 15.05.2024 09:284 Доярка в Псковской области застала парня в постели с любовницей и убила его ножом 15.05.2024 10:157 Борис Елкин: В Пскове снова назревает «мусорный» коллапс 13.05.2024 13:111 Ярмарка белорусских товаров откроется в Пскове 15.05.2024 12:061 Новые подробности поножовщины в Псковской области: любовница убитого сожителя тоже стала жертвой ревнивой доярки 17.05.2024 11:541 Общегородской Последний звонок-2024 отменили в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Первый пасхальный спортивный фестиваль состоялся в Печорах

20.05.2024 11:18|ПсковКомментариев: 0

Первый пасхальный спортивный фестиваль «Пасха спорт fest» состоялся в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер движения «Стрит-воркаут Псков» Виталий Дидыч.

Фото здесь и далее: «Стрит-воркаут Псков»

Торжественное открытие мероприятия прошло на центральной площади, где с приветственным словом выступили глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, настоятель храма святой великомученицы Варвары города Печоры иерей Дмитрий Головнев, приглашенные гости, а также военный оркестр. 

Далее для гостей фестиваля представители спортивного движения «Стрит-воркаут Псков» продемонстрировали показательные выступления на перекладине, а после они массово принимали нормативы от участников фестиваля по направлениям: подтягивание, выход силой, стальной хват, подъем ног в висе на турнике на 90 градусов. 

 

Кроме того, все желающие пробовали свои силы в армрестлинге, гиревом спорте, подъеме на бицепс, жиме штанги лежа, мас-рестлинге, планке, армлифтинге, игре в дартс и перетягивании каната.

Для любителей хоккея была организована зона для бросков по воротам. Также ребята участвовали в катании яиц. Для самых маленьких гостей проходила детская программа, в ходе которой выступили творческие коллективы из Печор, Пскова и Санкт-Петербурга.

На фестивале была организована зона плетения маскировочных сетей и благотворительный сбор помощи фронту. На мероприятии присутствовали и байкеры. 

 

«Для Печор это был первый крупный многоформатный спортивный фестиваль, где каждый участник смог попробовать свои силы в различных дисциплинах и найти занятие по душе! Выражаем благодарность всем причастным к организации, особенно Дмитрию Головневу», - отметил Виталий Дидыч.

Все участники уехали с мероприятия с медалями, дипломами, кепками, толстовками и призами. 

Теги: #спорт #воркаут
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие районы Пскова нуждаются в озеленении?
В опросе приняло участие 232 человека
20.05.2024, 11:190 «ГорДозор»: Итоги голосования за новые объекты благоустройства 20.05.2024, 11:180 Первый пасхальный спортивный фестиваль состоялся в Печорах 20.05.2024, 11:150 Фонд «Земляки» запускает акцию по сбору книг для сельских библиотек 20.05.2024, 11:100 Почти полторы тысячи правонарушений выявили на псковских дорогах за неделю
20.05.2024, 11:020 Названа предварительная причина возгорания гаражей в Уграде 20.05.2024, 10:550 Число участников праймериз «Единой России» на довыборы в Псковскую гордуму снизилось до 5 человек 20.05.2024, 10:540 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псковско-Ливонская война и битва на Логозовицком поле 20.05.2024, 10:530 Более гектара земли пострадало в Псковской области на выходных из-за пала травы
20.05.2024, 10:430 Автомобиль «Валдай» горел на Северном обходе Пскова 20.05.2024, 10:260 Каждому пятому работающему псковичу не хватает дней оплачиваемого отпуска – опрос 20.05.2024, 10:130 Псковича задержали за кражу 12 упаковок сока 20.05.2024, 09:560 Мужчина и женщина погибли при пожаре в Бежаницком районе
20.05.2024, 09:360 Специалист-архитектор оценила итоги реставрационных работ в парке Тригорского 20.05.2024, 09:270 Центробанк подготовил параметры кредитных каникул для бизнеса 20.05.2024, 09:100 Школьникам посоветовали отказаться от любых диет при подготовке к ЕГЭ 20.05.2024, 08:520 Выставка «Талабы. Отец Николай» откроется в «Доме на набережной» в Пскове
20.05.2024, 08:360 Пиратами оказались свыше 70% российских геймеров 20.05.2024, 08:170 Прокуратура выявила тараканов в детском саду в Великих Луках 20.05.2024, 07:580 Началось электронное предварительное голосование «Единой России» 20.05.2024, 07:390 Президент Ирана погиб в авиакатастрофе
20.05.2024, 07:190 Псковская область опустилась с 54 на 71 место в рейтинге регионов по динамике зарплат 20.05.2024, 07:000 Спрос на малогабаритные квартиры снизился в России 19.05.2024, 22:000 Врач ответила на вопрос, можно ли запоминать информацию во сне 19.05.2024, 21:400 Разыскивается пскович с татуировкой во всю спину
19.05.2024, 21:200 Названы победители чемпионата профессионального мастерства сотрудников Псковской станции скорой помощи 19.05.2024, 21:000 Гастроэнтеролог рассказала о полезном гарнире к мясу 19.05.2024, 20:400 Спортивный праздник провели в Пушкиногорском районе 19.05.2024, 20:200 Сотрудники полиции призвали родителей новосокольнических школьников соблюдать правила дорожного движения
19.05.2024, 20:000 Юрист предупредил об уловках злоумышленников, ворующих вещи из машин 19.05.2024, 19:410 Скорость движения транспорта ограничат на участках трассы Р-23 в Псковской области 19.05.2024, 19:200 Стартовала волонтерская археологическая экспедиция «Выбуты 2024» 19.05.2024, 19:000 Пьяный мотоциклист при развороте врезался в ВАЗ на трассе Псков – Гдов
19.05.2024, 18:400 Офтальмолог рассказала, как защитить глаза от ультрафиолета 19.05.2024, 18:200 В Пскове во дворе дома сбит 7-летний ребенок 19.05.2024, 18:000 Кинолог призвал не избегать походов к ветеринару 19.05.2024, 17:401 Михаил Ведерников и Александр Котов возглавят Дни Псковской области в Совете Федерации РФ
19.05.2024, 17:200 Онколог перечислил тревожные симптомы болезней легких 19.05.2024, 16:590 Водитель «Газели» погиб на федеральной трассе в Пушкиногорском районе 19.05.2024, 16:400 Почти 90 спортсменов приняли участие в детском турнире по настольному теннису в Пскове 19.05.2024, 16:220 Кандидатов на должности следователей приглашают на службу в полицию Псковской области
19.05.2024, 16:010 Эксперт объяснил необходимость сократить детализацию истории европейских стран в школах 19.05.2024, 15:420 Гастрофестиваль «Моя еда» пройдет в Пскове 19.05.2024, 15:220 Митрополит Псковский и Порховский проведет богослужения 21 и 22 мая 19.05.2024, 15:010 До +27 градусов прогреется воздух в Псковской области днем 20 мая
19.05.2024, 14:420 Специалисты рекомендовали не использовать масло или спирт для удаления клеща у собаки 19.05.2024, 14:220 Завершился чемпионат профессионального мастерства сотрудников Псковской станции скорой помощи 19.05.2024, 14:000 «Автостат» составил список основных недостатков китайских машин в России 19.05.2024, 13:410 Спортсмены псковского УФСИН стали победителями турнира по мини-футболу
19.05.2024, 13:210 Жителям Новосокольников напомнили о безопасности дорожного движения 19.05.2024, 13:010 Водителям придумали новое наказание за номера-перевертыши, рассказал юрист 19.05.2024, 12:400 Порхович подозревается в фиктивной регистрации иностранцев 19.05.2024, 12:210 Завершились съемки телеканала «Моя Планета» в Псковской области
19.05.2024, 12:000 День фармацевтического работника отмечают в России 19.05.2024, 11:390 Псковский пенсионер лишился более трех миллионов рублей после звонка от мнимого сотрудника банка 19.05.2024, 11:200 Спектакль Псковского театра драмы покажут в Уфе 19.05.2024, 11:010 В Пскове отцы чаще, чем матери, недовольны местом работы и профессией детей – опрос
19.05.2024, 10:400 Псковский профсоюзный и общественно-политический деятель отмечает 50-летний юбилей 19.05.2024, 10:210 Фотофакт: На кольце у «Акваполис» исчез асфальт 19.05.2024, 10:010 Творческое мероприятие «Аллея звезд» прошло в островской школе 19.05.2024, 09:400 Живопись для иконостаса церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах реставрируют в Санкт-Петербурге
19.05.2024, 09:200 Россия вошла в десятку стран по темпам роста экономики в XXI веке 19.05.2024, 09:000 Светильники заменили на набережной реки Великой в Пскове 18.05.2024, 22:460 «Ночь музеев» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 18.05.2024, 22:000 Почти 20 вакансий открыты в полиции Великих Лук
18.05.2024, 21:400 Врач предупредил о возможных последствиях курения вейпов с добавками у людей 20-30 лет 18.05.2024, 21:200 Антинаркотическая лекция прошла в Псковском техническом лицее 18.05.2024, 21:180 Светлана Мельникова: Музеи делают человека лучше и благороднее  18.05.2024, 21:000 Прокуратура восстановила права инвалида в Пыталовском районе
18.05.2024, 20:511 Княгиня Ольга и купец Поганкин встречают псковичей на «Ночи музеев»  18.05.2024, 20:400 Тротуар отремонтировали на улице Ленина в Дно 18.05.2024, 20:260 Еще одна пара псковичей сыграла свадьбу на выставке «Россия» 18.05.2024, 20:201 В Пскове состоялись XV Международные Александро-Невские чтения
18.05.2024, 20:000 Итоги регионального этапа конкурса «Полицейский Дядя Степа - 2024» подвели в Пскове 18.05.2024, 19:401 В России создали гель для восстановления костей со 100% идентичностью 18.05.2024, 19:200 Проект Моглинской школы вошел в российский топ лучших практик добровольчества 18.05.2024, 19:000 Информацию о трупе неизвестного мужчины собирают полицейские в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru