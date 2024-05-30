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Мемориальную доску основателю областной федерации кикбоксинга Валерию Дрогунову открыли в Пскове

Мемориальную доску заслуженному тренеру России, основателю Псковской областной федерации кикбоксинга Валерию Дрогунову установили 1 июня на здании спортивной школы «Мастер». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил президент Федерации кикбоксинга Псковской области Сергей Колосов.

Фото здесь и далее: Сергей Колосов

Валерий Дрогунов – основоположник кикбоксинга в Псковской области и создатель спортивного клуба «Мастер». За свою тренерскую карьеру воспитал трех чемпионов мира по кикбоксингу, многократных победителей Кубков Европы и мира. В 2003 году за подготовку трех чемпионов мира по кикбоксингу ему было присвоено звание «Заслуженный тренер России».

С ходатайством об установке мемориальной доски Валерию Дрогунову обратилась Федерация кикбоксинга Псковской области. Она же выразила готовность взять на себя финансирование работ по изготовлению и установке памятной плиты, установку доски депутаты Псковской городской Думы поддержали на сессии 26 апреля.

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Напомним, Валерий Дрогунов скоропостижно скончался 1 июня 2022 года на 62-м году жизни.