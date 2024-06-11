Спорт

Воздухоплаватели из Тульской области лидируют по итогам первого спортивного полета в Великих Луках

Команда из Тульской области лидирует по результатам первого спортивного полета на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Фото: Игорь Шелапутин

«Лидирует команда из Тульской области, пилот - Андрей Кульков. Второе и третье место в этапе у пилотов Сергея Лукоянова и Ивана Сундукова», - говорится в сообщении.

Организаторами встречи выступают правительство Псковской области и администрация города Великие Луки. Генеральным спонсором соревнований аэронавтов в Великих Луках более десяти лет является ПАО «Газпром».