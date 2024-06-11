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Спорт

Андрей Беляев: Воздухоплавание - наш бренд и общая гордость

11.06.2024 10:08|ПсковКомментариев: 0

9 июня в Великих Луках стартовала 28-я Международная встреча воздухоплавателей. В небо над южной столицей Псковской области уже поднялись воздушные шары. А на земле виднеются обновлённые накануне масштабного события пространства, озеленённые территории и новые объекты притяжения горожан и туристов.

Накануне официального открытия мероприятия, благодаря которому город носит звание столицы спортивного воздухоплавания, Псковская Лента Новостей поговорила с главой администрации Великих Лук Андреем Беляевым. Он рассказал, как велась подготовка к встрече аэронавтов, какой вклад в благоустройство внесли коммунальные службы и жители, и какое содействие развитию города оказывают спонсоры соревнований.

 

- Андрей Геннадьевич, каким образом ежегодное проведение Международной встречи воздухоплавателей сказывается на хозяйственной деятельности города? Вероятно, накануне этого масштабного события у всех коммунальных служб «горячий» сезон?

- Конечно, как и к любому культурному, спортивному событию, к встрече воздухоплавателей мы готовимся тщательно. Оргкомитет, который включает в себя и коммунальные службы города, приступает к работе за несколько месяцев. Покос травы, работа с землевладельцами, ямочный ремонт, разметка, установка дополнительных указателей, которые будут вести на место центра соревнований или заправку. Также мы стараемся до начала встречи воздухоплавателей высадить все клумбы, включить фонтаны. В город в этот период приезжает большое количество гостей и туристов.

- В настоящее время продолжается благоустройство сквера по улице Гражданской и парка в северной части острова Дятлинка по программе «Формирование комфортной городской среды». Какими будут обновленные территории? Напомните, какой объект победил в голосовании для приведения в порядок в следующем году?

- В рамках реализации проекта благоустройства на острове Дятлинка планируется обустройство пешеходных дорожек, установка урн и скамеек с высадкой зелёных насаждений. В сквере на улице Гражданской согласно проектно-сметной документации обновят фонтан, установят новые элементы детской инфраструктуры, высадят новые растения.

В этом году великолучане в рамках голосования наибольшее предпочтение отдали будущему благоустройству пешеходной зоны на проспекте Гагарина. На втором месте в рейтинге разместился городской пляж на улице Рабочей.

- Параллельно в Великих Луках активно идёт благоустройство дворовых территорий, за последнее время многие из них преобразились. Какие-то проблемы ещё остаются в этой части?

- Да, действительно отремонтировано уже несколько дворов. В планах продолжить эту работу. В приемке работ активное участие принимают общественные советники главы города и активисты ТОС. Проблем нет, есть пожелание: увеличить финансирование, чтобы отремонтировать как можно больше дворовых территорий.

- Свой вклад в благоустройство вносят и сами жители, благодаря чему город становится ещё зеленее. Как удаётся привлекать людей к данному виду деятельности и почему это важно?

- По инициативе главы города Николая Николаевича Козловского и депутатского корпуса уже более 5 лет у нас работает институт общественных советников города. Это активные и инициативные жители дворов и целых микрорайонов, именно они становятся инициаторами посадки клумб во дворах, высадки растений. Мы, как администрация города, а также управляющие городские организации поддерживаем жителей в этой задумке и по возможности помогаем: рассадой, личным участием в субботниках.

- Тем временем, подрядные организации наводят порядок на подведомственных территориях, в том числе в подземных переходах. Эти объекты продолжают страдать от рук вандалов? Удаётся находить тех, кто портит городское имущество, чем наносит ущерб не только городу, но и его жителям?

- К сожалению, факты вандализма имеют место. Камеры стоят, УЖКХ пишет заявления в полицию по каждому факту, СМИ публикуют видео с лицами вандалов. Надеюсь, в ближайшее время нарушители будут наказаны согласно закону.

- Хочется верить, что вандалы не покусятся на выставку, которая открылась на площади Калинина. Там недавно обновилась экспозиция, расскажите, что на ней представлено? Она также посвящена предстоящей встрече воздухоплавателей?

- Детская художественная выставка открылась на площади Калинина при поддержке комитета культуры администрации города. Её посвятили 80-летию образования Псковской области. Лето 2024-го года богато на знаменательные даты: 80-летие образования Псковской области, 225 лет со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина и, конечно, воздухоплавание. Всё это организаторы решили объединить в одну выставку. Портреты Пушкина, яркие аэростаты, лица людей или красивые пейзажи Псковщины. Каждая экспозиция сопровождается известными строчками из сказок великого поэта. Выставка продлится до конца года.

- Генеральным спонсором соревнований аэронавтов в Великих Луках более десяти лет является ПАО «Газпром». Компания вносит свой вклад в развитие города?

- Каждая из встреч пилотов тепловых аэростатов, которая прошла в Великих Луках, внесла весомый вклад в развитие отечественного воздухоплавательного спорта, а также в укрепление инвестиционного потенциала нашего города, его экономики, культурной и спортивной сфер.

Городская власть планомерно работает в направлении развития спорта, привлечения к занятиям физической культурой и массовыми видами спорта великолучан всех возрастов. У нас открыты современные спортивно-оздоровительные комплексы, построенные по программе «Газпром - детям» благодаря поддержке компании «Газпром». Это лукодром «Стрелец», где сейчас обосновался центр соревнований встречи воздухоплавателей, это спортивный комплекс «Айсберг» с ледовой ареной и бассейном, это ФОКОТы на территории лицея № 11, школы № 12 и острове Дятлинка.

Поддержка и помощь ОАО «Газпром» позволили создать для аэронавтов достойные условия проведения встречи, придать новый импульс развитию российского воздухоплавания, подарили зрителям яркие и незабываемые впечатления от полетов. Кроме того, два аэростата с символикой ОАО «Газпром» украшают небо Великих Лук.

Выражаю глубокую признательность директору встречи Владимиру Ивановичу Орлову и постоянному спонсору воздухоплавательных соревнований в Великих Луках - компании «Газпром», а также лично председателю правления - Алексею Борисовичу Миллеру.

- На 28-ю Международную встречу воздухоплавателей поступило более 40 заявок от пилотов. Сколько всего гостей прибыло, как велась подготовка к их встрече? Средств размещения всем хватило?

- Ежегодно приезжая в Великие Луки из разных уголков России и зарубежных стран, аэронавты способствуют развитию дружеских и деловых связей между нашим городом и своими регионами, странами и городами, а также налаживанию новых добрых и крепких взаимоотношений. В период встречи воздухоплавателей поток туристов увеличивается в разы. Всех удается разместить, но в планах у частных инвесторов построить в городе ещё одну гостиницу.

Подготовка ведется фактически год. Завершается одна встреча, начинается подготовка к другой. Это долгий и очень непростой процесс. Работа с землевладельцами, получение всех разрешений, приглашение пилотов, поиск спонсоров, разработка программы, сбор волонтеров и так далее. Хочу отметить, что, кроме ПАО «Газпром», в организацию встречи свой вклад вносят многие предприятия и организации города. Так как воздухоплавание - это наш бренд, наша общая гордость.

- Самые зрелищные мероприятия встречи снова пройдут в онлайн-режиме? Где жители и гости города смогут увидеть трансляцию?

- Да, это связано с мерами безопасности. Так как задействовано воздушное пространство. Трансляция будет вестись в социальных сетях, в официальных группах встречи, в группах администрации и на платформах информационных партнеров. Получается, что можно стать участником событий в любой точке нашей страны.

Беседовала Ульяна Лаблюк, фото предоставлены администрацией города Великие Луки и пресс-центром МВВвВЛ-2024

Пресс-портрет
Беляев Андрей Геннадьевич глава администрации Великих Лук
Теги: #великие луки #воздухоплавание #аэростаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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