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Спорт

Артур Акавов провел мастер-класс на фестивале единоборств «Отечество» в Пскове

27.07.2024 15:46|ПсковКомментариев: 0

Известный псковский боксер Артур Акавов провел мастер-класс в рамках спортивного фестиваля «Отечество». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия», именитый боксер поделился спортивными секретами со всеми желающими.

Фото pskov.er.ru

Фестиваль единоборств «Отечество» впервые прошел на воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского в Пскове в рамках Всероссийского марафона сторонников «Единой России» «Сила России» и был посвящен 80-летию со дня освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков

На протяжении трех часов на фестивале работало сразу несколько площадок. Горожане и гости города смогли увидеть показательные выступления и мастер-классы по боксу, самбо, кикбоксингу, армрестлингу, кудо, тхэквондо, ушу, а также ознакомиться с обучающими программами и выставкой оборудования, используемого на занятиях в центре «Воин».

«Нас ждёт большой праздник спорта и посвятили мы его 80-летию со дня освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Спортсмены нашего клуба и инструкторы центра «Воин» продемонстрируют свои умения, покажут базовые приемы самообороны, вы сможете ознакомиться с программами и выставленным оборудованием», - сказал на церемонии открытия фестиваля его организатор – региональный координатор партийного проекта «Za самбо», руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров.

Важность фестиваля отметили представители комитета по спорту и делам молодежи администрации города Пскова, филиала центра «Воин» в Псковской области и федераций всех представленных на фестивале видов спорта. Мероприятие посетил глава города Пскова Борис Елкин.

Праздник спорта превзошел ожидания. Спортсмены выступали с показательными номерами, проводили открытые тренировки, показывали технику выполнения отдельных бросков.

Напомним, летний Всероссийский спортивный марафон «Сила России» проходит с 1 июня по 10 августа и включает в себя проведение различных спортивных мероприятий, тренировок, зарядок и мастер-классов с известными спортсменами. Главная цель марафона – популяризация спорта, здорового образа жизни. Поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни являются одним из ключевых направлений Народной программы «Единой России».

Теги: #Единая Россия #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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