Андрей Турчак: Михаил Шуев был примером для подражания всем псковским спортсменам

Михаил Шуев был примером для подражания всем псковским спортсменам. Свои соболезнования в связи с уходом из жизни ветерана псковского футбола, почётного президента Псковской областной федерации футбола выразил врио главы Республики Алтай Андрей Турчак.
Он отметил, Михаила Шуева запомнят прекрасным человеком, который пользовался большим авторитетом среди своих коллег и жителей Псковской области.
«Это невосполнимая утрата. Примите слова поддержки и искрение соболезнования. Светлая ему память!» – добавил Андрей Турчак.