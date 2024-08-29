Спорт

Андрей Турчак: Михаил Шуев был примером для подражания всем псковским спортсменам

Михаил Шуев был примером для подражания всем псковским спортсменам. Свои соболезнования в связи с уходом из жизни ветерана псковского футбола, почётного президента Псковской областной федерации футбола выразил врио главы Республики Алтай Андрей Турчак.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Михаила Павловича Шуева, всему спортивному сообществу Псковской области в связи с постигшей тяжелой утратой. Это большая боль для всех нас, кто на протяжении многих лет с ним работал и дружил. Имя Михаила Павловича неразрывно связано с историей псковского футбола. Он был не просто футболистом, организатором различных соревнований, руководителем областной федерации футбола, но и примером для подражания всем псковским спортсменам», – сказал Андрей Турчак.

Он отметил, Михаила Шуева запомнят прекрасным человеком, который пользовался большим авторитетом среди своих коллег и жителей Псковской области.

«Это невосполнимая утрата. Примите слова поддержки и искрение соболезнования. Светлая ему память!» – добавил Андрей Турчак.